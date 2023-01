Bourses européennes dans le vert ; Mib à 25 900

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont clôturé en territoire positif mardi, tandis que les bourses américaines sont restées fermées pour la Journée Martin Luther King et que l'attention s'est portée sur le marché des devises.

"Le début de la semaine pour le dollar américain a été calme, bien que le yen japonais ait commencé à subir une certaine pression avant la décision sur les taux de la Banque du Japon mercredi. Plus tôt dans la journée, le yen a touché son plus haut niveau depuis le mois de mai de l'année dernière, dans l'attente d'un éventuel changement de politique de la part des décideurs japonais après la modification, le mois dernier, des paramètres de la politique de contrôle de la courbe des taux", a commenté Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,5 % à 25 901,33, tout comme le Mid-Cap à 42 244,27, le Small-Cap a augmenté de 0,7 % à 29 449,76, et l'Italy Growth a terminé en hausse de 0,3 % à 9 523,31.

Le FTSE 100 a clôturé dans le vert de 0,29%, le CAC 40 de Paris a terminé en hausse de 0,3% et le DAX 40 de Francfort a gagné 0,4%.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Banco BPM a grimpé de 4,2% et a pris la tête. Redburn a relevé sa recommandation sur le titre à "acheter".

La société a également annoncé lundi qu'elle avait signé un accord de prêt de 5 millions d'euros pour le groupe Mare, une société qui existe depuis plus de 20 ans et qui se concentre sur l'innovation grâce à de nouvelles technologies habilitantes pour l'industrie.

Le financement s'ajoute aux opérations déjà en cours pour soutenir Mare Wave, le plan de croissance pluriannuel conçu pour permettre des investissements allant jusqu'à 80 millions d'euros et qui, déjà en cours, accélère rapidement l'évolution du Groupe Mare en Italie par le biais d'acquisitions, de croissance organique et de l'introduction d'un nouveau modèle commercial évolutif.

Telecom Italia - en hausse de 3,3% - a annoncé lundi que le PDG de Vivendi SA, Arnaud De Puyfontaine, avait démissionné de son poste de membre du conseil d'administration de TIM, avec effet immédiat.

Arnaud De Puyfontaine, note de la société, a expliqué "comment, dans cette phase de dialogue constructif entre les principaux actionnaires de TIM et les institutions sous la direction du nouveau gouvernement, il est essentiel que toutes les parties soient libres de travailler de manière constructive et transparente dans l'intérêt de la société et de tous ses actionnaires".

Saipem s'est également bien comportée, avec une hausse de 2,7 %, tandis que la société mère Eni, en revanche, a baissé de 0,7 %. Le chien à six pattes a annoncé ce week-end une nouvelle découverte majeure de gaz dans le puits d'exploration Nargis-1 dans la concession Nargis Offshore Area en Méditerranée orientale, au large de l'Égypte. Le puits Nargis-1, foré par 309 mètres d'eau par le navire de forage Stena Forth, a rencontré environ 61 mètres de grès miocène et oligocène contenant du gaz. La découverte peut être développée en exploitant la proximité de l'infrastructure existante d'Eni.

Snam, quant à elle, a progressé de 1,5 % à 4,93 euros. La Deutsche Bank a relevé son prix cible sur le titre à 5,20 euros, contre 5,00 euros auparavant.

Sur le segment des cadets, WIIT - dans le vert de 2,9% - a annoncé lundi que sa filiale allemande myLoc managed IT avait signé un accord pour acquérir une participation de 100% dans Global Access Internet Services.

La valeur d'entreprise est d'environ 6,2 millions d'euros, sous réserve d'ajustements liés à la position financière nette et au fonds de roulement de la société au 31 décembre 2022. Quatre-vingt pour cent du montant dû a été payé à la clôture, tandis que les 20 % restants ont été déposés sur un compte séquestre pour garantir les ajustements prévus après la clôture des états financiers de 2022.

Alerion a augmenté de 2,7 % pour atteindre 32,35 euros par action. La société a repris 6 021 actions propres du 9 au 13 janvier 2023 pour une valeur totale de 189 628,91 euros.

Webuild - dans l'argent avec 3,6 pour cent - a annoncé lundi que sa filiale américaine Lane avait obtenu un contrat de 218 millions USD pour augmenter la capacité et améliorer la mobilité et la sécurité à l'intersection de l'Interstate 4 (I-4) et de Sand Lake Road (State Road 482) dans le comté d'Orange, en Floride. L'intersection fait partie du célèbre couloir touristique d'Orlando qui relie certaines des plus importantes attractions de la Floride centrale, telles que Universal Studios, Sea World et Walt Disney World.

Le groupe LU-VE - en hausse de 0,2 % - a publié lundi ses principaux résultats pour l'année 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires de 605 millions d'euros au 31 décembre 2022, en hausse de 25 % par rapport au 31 décembre 2021. A périmètre constant, la croissance aurait été de 2,3%.

En outre, la société a indiqué que le carnet de commandes au 31 décembre 2022 s'élevait à 188,8 millions d'euros, soit une hausse de 4,8 % par rapport au 31 décembre 2021. A périmètre constant, il y aurait eu une baisse de 4,5%.

Salvatore Ferragamo a également grimpé, de 1,3 % à 17,75 euros. Sur le titre, Bank of America a relevé sa juste valeur à 14,00 euros contre 12,00 euros.

Sur le marché des petites capitalisations, GPI a augmenté de 0,7 %, après avoir annoncé que le consortium temporaire dirigé par l'entreprise avait remporté l'appel d'offres pour la mise en œuvre des dossiers médicaux électroniques de la région de Lombardie.

Le contrat de 32,7 millions d'euros, explique la société dans une note, prévoit la fourniture de la solution applicative de CCE basée sur une plate-forme technologique unique étendue aux 19 autorités sanitaires de la région de Lombardie. La part de 38% de GPI vaut environ 12,4 millions d'euros.

AlgoWatt a également évolué à la hausse, avec une progression de 3,8 % à la clôture. La société a annoncé lundi qu'elle avait reçu une subvention de 275 000 euros pour ses activités en tant que fournisseur de solutions énergétiques numériques et intégrateur de systèmes dans le cadre du projet Thumbs Up "Thermal energy storage solUtions to optimally Manage BuildingS and Unlock their grid balancing and flexibility Potential".

Parmi les porteurs, Bastogi a fait un pas en arrière de 0,6 pour cent. Le titre s'est échangé à un volume élevé, marquant plus de 21 000 contre une moyenne de trois mois d'environ 7 300.

Parmi les PME, Digital Magics - dans le vert à hauteur de 1,8% - a annoncé lundi qu'elle avait obtenu la certification internationale "Benefit corporation" ou B-Corp.

DBA Group - en hausse de 1,0 pour cent - a annoncé lundi le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un maximum de 350 000 actions.

Les achats doivent être effectués d'ici le 28 décembre 2023 et seront utilisés par la société pour se doter d'un paquet d'actions utiles pour des opérations de financement industriel ou extraordinaire.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0823 contre USD1.0818 à la clôture vendredi. En revanche, la livre valait 1,2204 USD contre 1,2199 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 84,03 USD le baril, contre 84,43 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 917,95 USD l'once, contre 1 911,08 USD l'once la session précédente.

Le calendrier économique de mardi débute à 0300 CET en Chine, avec des données sur le PIB, la production industrielle pour décembre, le taux de chômage et les ventes au détail.

Sur le Vieux Continent, à 0800 CET, les données sur le taux de chômage, les revenus moyens et l'évolution des demandes de chômage arrivent du Royaume-Uni.

Au même moment, en Allemagne, l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre est publié.

Une heure plus tard, l'indice des prix à la consommation pour l'Italie est publié, tandis qu'à 1100 CET, toujours en Allemagne, c'est le tour de l'indice ZEW des conditions économiques allemandes. Au même moment, l'indice de confiance ZEW pour la zone euro est publié.

A 1300 CET, le rapport mensuel de l'OPEP est attendu.

L'après-midi, en provenance du Canada, arrivent les données sur l'inflation, les achats d'obligations étrangères et les titres étrangers.

Parmi les entreprises cotées sur Piazza Affari, les résultats de Gibus sont attendus.

