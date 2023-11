DBA Group SpA est une société holding basée en Italie qui opère dans un certain nombre de secteurs, notamment le génie civil, la construction d'installations, l'architecture, la gestion de projets et le développement de plateformes logicielles de gestion de projets. Par l'intermédiaire de ses sociétés contrôlées, DBA Group SpA fournit également des services professionnels et techniques de conception architecturale et technique et de supervision d'infrastructures dans des domaines tels que le commerce de détail et l'immobilier, les télécommunications, le transport et la logistique, l'énergie et l'industrie. De plus, la Société offre des services de conception et de mise en œuvre de systèmes intégrés de matériel et de logiciels appliqués à divers secteurs, dont l'ingénierie, la logistique, le transport multimodal, les télécommunications et la distribution de carburant.

Secteur Construction et ingénierie