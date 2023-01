DBA, début des travaux d'électrification des quais du port de Civitavecchia

(Alliance News) - DBA Group Spa a annoncé mardi le début des travaux de sa filiale DBA PRO Spa pour le service de conception de la faisabilité technique et économique de l'électrification des quais du port de Civitavecchia par l'Autorité du Système Portuaire de la Mer Tyrrhénienne Centre-Nord - qui détient une part de 42% dans le consortium temporaire.

Le consortium temporaire comprend également RINA Consulting Spa avec une part de 23%, Galileo Engineering Srl avec 30% et C.&G. Engineering Services Spa avec 5%, également une filiale à 100% du groupe DBA.

Le montant total de l'appel d'offres est de 1,1 million d'euros et le contrat est d'une valeur de 3733 millions d'euros pour DBA PRO et C.&G. Engineering Serices pour un montant de 373 549 EUR, portant sur l'exercice 2023. L'ensemble de la procédure sera achevé d'ici le premier semestre 2023. Le service de conception de la faisabilité technique et économique fourni par RTI permettra à l'Autorité du Système Portuaire de la Mer Tyrrhénienne Centre-Nord d'accéder aux interventions prévues et financées par le PNNR national nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2, fixés par l'UE, pour la construction de centrales de repassage à froid.

L'objectif de la mission est de vérifier la faisabilité technique et économique de l'électrification - de manière intégrée avec le développement portuaire en cours - de huit postes d'amarrage pour répondre aux besoins du port de Civitavecchia. Le projet, dans une première phase, prévoit l'électrification d'au moins deux grands navires de croisière au terminal de croisière et de deux ferries de nouvelle génération amarrés au quai des ferries. Dans une deuxième phase, l'électrification de quatre autres postes d'amarrage à l'intérieur du quai des ferries est prévue, ce qui permettra d'électrifier tous les fronts d'amarrage utiles dans le nouveau quai et d'alimenter électriquement les rouliers, les ro-pax et les transporteurs de voitures qui opèrent tout au long de l'année civile dans le port de Civitavecchia.

"L'alimentation électrique des navires, en particulier lorsqu'il s'agit de navires de cette taille, réduit et tend à éliminer les impacts environnementaux des émissions polluantes, y compris le bruit. La conception d'un système de repassage à froid aussi étendu implique la conception d'un réseau électrique de grande puissance, qui augmentera l'efficacité et la sécurité du réseau portuaire et améliorera le service d'alimentation électrique général et des navires. L'amélioration de l'efficacité et le système de surveillance et de contrôle associé se répercuteront également sur les autres zones de production sous juridiction portuaire, rendant l'approvisionnement en énergie plus stable et plus sûr pour toutes les parties prenantes opérant dans le port", a commenté Raffaele De Bettin, PDG de DBA Group.

L'action de DBA Group est en hausse de 2,2 pour cent à EUR1,61 par action.

