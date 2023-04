De nouvelles missions pour DBA Group dans le port de Tarente

(Alliance News) - DBA Group Spa a annoncé vendredi que l'Autorité Portuaire de la Mer Ionienne - Port de Tarente lui a attribué le contrat pour la gestion des travaux et la coordination de la sécurité pendant la phase d'exécution des travaux pour la nouvelle digue de protection du port et le contrat pour la conception de trois installations de repassage à froid.

L'intervention relative au brise-lames de protection du port de Tarente - section ouest sera gérée par un groupement temporaire d'entreprises dans lequel le groupe DBA est présent par l'intermédiaire de la filiale SJS Engineering Srl en tant que chef de file du groupe, avec une part égale à 85 %.

Le montant des activités s'élève à 322 759,47 euros et concerne les exercices 2023-2025.

Les travaux relatifs à la conception de trois centrales de repassage à froid pour l'électrification des quais de la première saillie, du quai polysectoriel et du quai pétrolier Eni ont été confiés à un groupement momentané d'entreprises dans lequel le Groupe DBA est présent à travers sa filiale DBA PRO Spa en tant que chef de file et avec une part égale à 35%, et à travers sa filiale SJS Engineering Srl avec une part égale à 25%. Le montant de la mission s'élève à 324 751,87 euros et porte sur l'exercice 2023.

"Ces deux types de missions représentent au mieux les synergies existantes au sein du Groupe DBA entre les filiales, réunissant l'expérience, les compétences et les visions développées en plus de 30 ans d'activité dans la conception d'ouvrages maritimes et la desserte d'infrastructures stratégiques, en tirant pleinement parti des opportunités et des demandes de nos clients. De plus en plus orientés vers l'offre de services pour des interventions qui visent la durabilité environnementale et la protection des écosystèmes, nous avons conçu 20 applications de repassage à froid en Italie, à partir de 2022, pour favoriser l'alimentation électrique des navires pendant la période de stationnement à quai, permettant l'arrêt des moteurs thermiques qui utilisent des combustibles fossiles traditionnels et l'annulation conséquente de la pollution de l'air", a commenté Raffaele De Bettin, PDG de DBA Group.

L'action de DBA Group est en hausse de 0,3 % à EUR 1,52 par action.

