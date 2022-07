Factbox - L'essor et les échecs de Singapour en tant que centre de cryptomonnaies en Asie

Voici les principaux faits concernant la montée en puissance de Singapour en tant que plaque tournante des cryptomonnaies en Asie, et les retombées de l'effondrement de Three Arrows.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DE SINGAPOUR POUR LE SECTEUR DES CRYPTO-MONNAIES EN ASIE ?

Les investissements dans les entreprises de crypto et de blockchain de Singapour ont bondi à 1,48 milliard de dollars en 2021, selon KPMG, soit dix fois plus que l'année précédente et près de la moitié du total de l'Asie-Pacifique pour 2021.

Selon PwC, 6 % des fonds crypto mondiaux sont basés à Singapour, ce qui la classe au troisième rang mondial - avec la Suisse et Hong Kong - derrière les États-Unis et le Royaume-Uni.

Singapour, l'un des principaux centres de banque d'investissement et de gestion d'actifs d'Asie aux côtés de Hong Kong, tient à s'imposer dans le domaine des technologies financières, notamment la blockchain et la crypto.

POURQUOI SINGAPOUR A T-ELLE ATTIRÉ LES ENTREPRISES DE CRYPTO ?

L'ampleur et l'éventail des entreprises de crypto et des fournisseurs de services de Singapour ont attiré les entreprises d'actifs numériques fuyant les répressions réglementaires ailleurs.

Parmi celles-ci, citons Huobi, une bourse de crypto initialement axée sur la Chine qui a désormais une présence importante à Singapour.

Des entreprises américaines comme la bourse de crypto-monnaies Gemini ont installé leur siège régional pour l'Asie à Singapour.

La ville-État a également été un précurseur dans le développement d'un régime de licence pour les entreprises de crypto, ce qui a attiré de nombreuses entreprises espérant que l'aval d'un régulateur de premier plan les aiderait à gagner des affaires.

D'autres leaders du secteur, comme la bourse de crypto-monnaies Coinbase, ont demandé des licences à Singapour.

DBS, la plus grande banque de Singapour, a lancé sa propre bourse de crypto-monnaies.

POURQUOI LE 3AC S'EST-IL EFFONDRÉ ?

Les monnaies numériques sont sur la sellette depuis des mois, le bitcoin ayant perdu environ la moitié de sa valeur depuis le début du mois de mai.

La liquidation a été déclenchée par l'effondrement du stablecoin TerraUSD et de son jeton apparié Luna, entraînant des pertes importantes pour les détenteurs tels que 3AC. La société a perdu environ 200 millions de dollars de son investissement dans Luna, a déclaré un cadre au Wall Bourse Journal le mois dernier, ajoutant que la société essayait toujours de quantifier ses pertes.

Selon des documents judiciaires américains, plusieurs des créanciers de 3AC lui ont adressé des avis de défaut de paiement.

QUELLE EST LA POSITION RÉGLEMENTAIRE DE SINGAPOUR ?

Les déclarations de l'Autorité monétaire de Singapour ont indiqué une approche accueillante, encourageant les services liés à la crypto-monnaie https://www.mas.gov.sg/news/speeches/2022/mas-approach-to-the-crypto-ecosystem.

Dans le même temps, certaines entreprises affirment que la rhétorique apaisante des autorités cache une position réglementaire parfois dure.

Seule une poignée d'approbations ont été accordées jusqu'à présent parmi bien plus de 100 demandeurs de nouvelles licences de paiements en crypto.

Chia Hock Lai, co-président de la Blockchain Association Singapore, a déclaré qu'il y avait actuellement bien plus de 200 entreprises de crypto-monnaies à Singapour, mais que plusieurs d'entre elles avaient fermé ou déménagé après l'entrée en vigueur du régime de licence.

La plus médiatisée d'entre elles est Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, qui a quitté Singapour l'année dernière alors qu'elle faisait l'objet d'une surveillance étroite dans le monde entier.

Comme les régulateurs d'autres pays, le MAS a également indiqué qu'il adopterait une position ferme sur le blanchiment d'argent, la protection des consommateurs et d'autres risques pouvant être associés au secteur des devises numériques.

Tharman Shanmugaratnam, ministre de premier plan et président du MAS, a déclaré au parlement la semaine dernière que le régulateur envisageait des mesures supplémentaires de protection des consommateurs pour le commerce des cryptomonnaies, sans toutefois mentionner 3AC.