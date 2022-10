L'OCBC de Singapour à la recherche d'acquisitions en Indonésie - PDG

"L'Indonésie propose beaucoup de potentiel. Est-ce que j'envisagerais des activités inorganiques ? Oui, je le ferai, lorsque la bonne chose se présentera", a déclaré Helen Wong, qui a pris la direction du créancier en avril 2021, dans une interview à Reuters.

"Nous pensons que notre capital est maintenant bon pour nous permettre d'entrer dans une phase rapide de croissance", a déclaré Wong, ancienne PDG de HSBC Greater China et première femme à diriger une banque de Singapour.

Mme Wong a noté que le tampon de capital de l'OCBC a été renforcé cette année par une augmentation de 7 % du bénéfice net du premier semestre, qui a atteint le chiffre record de 2,84 milliards de dollars singapouriens (1,98 milliard de dollars), s'ajoutant à la reprise vigoureuse de l'année dernière après l'effondrement lié au COVID-19.

Les analystes ont déclaré qu'il serait logique pour l'OCBC d'utiliser son capital pour une acquisition et certains s'attendent à ce qu'elle cible plutôt la Chine, où elle a déjà une présence substantielle dans la région de la Grande Baie comprenant Hong Kong, Macao et neuf grandes villes de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine.

La plus grosse acquisition jamais réalisée par l'OCBC a été l'achat, en 2014, de la Wing Hang Bank, basée à Hong Kong, pour 5 milliards de dollars, ce qui lui a donné une porte d'entrée sur la Grande Chine.

Et si l'OCBC tire près de la moitié de son bénéfice d'exploitation de Singapour, la Grande Chine est le deuxième contributeur le plus important, suivi de la Malaisie.

Wong a déclaré que des cibles potentielles s'étaient présentées en Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, et que son groupe ferait un prétendant attrayant étant donné sa solidité financière, surtout par rapport aux banques numériques, qui ont une base de capital beaucoup plus petite et n'ont pas de présence physique.

"Certaines banques pensent que nous avons la capacité d'acheter", a-t-elle déclaré.

"Nous sommes suffisamment forts pour acquérir l'ensemble de l'entreprise lorsque cela nous convient, mais nous serons également heureux d'acheter un portefeuille, mais il doit être complémentaire", a déclaré Mme Wong. Elle a ajouté que l'OCBC bénéficiait du fait d'avoir à la fois une présence physique et une forte empreinte numérique.

ACQUISITIONS

Ces dernières années, les acquisitions dans le secteur bancaire indonésien se sont concentrées sur les groupes de technologie grand public, notamment Grab Holdings et Sea, qui ont acheté des participations dans de petites banques, et Gojek, qui fait maintenant partie de GoTo, qui a acquis une participation dans une banque de taille moyenne.

L'Indonésie, le quatrième pays le plus peuplé du monde, reste relativement mal desservie par un réseau fragmenté de 107 banques commerciales réparties sur son archipel tentaculaire.

Le gouvernement est désireux de stimuler la consolidation, et l'OCBC possède déjà une unité détenue à 85% qui, depuis sa création en 1997, est devenue l'une des 10 plus grandes banques du pays, bien que l'Indonésie ne représente toujours que 7% du bénéfice d'exploitation de l'OCBC.

Les rivaux nationaux de l'OCBC, quant à eux, ont été actifs cette année en matière d'acquisitions.

La United Overseas Bank a accepté d'acheter les activités de consommation de Citigroup sur quatre marchés d'Asie du Sud-Est pour environ 5 milliards de dollars singapouriens, tandis que le DBS Group s'est emparé de l'unité de détail de Citigroup à Taiwan pour 956 millions de dollars singapouriens.

Ces dernières années, DBS a également pris une participation dans une banque chinoise et acquis un créancier indien.

Cela a accru l'attention sur l'OCBC, qui a la plus forte position de capital parmi les banques de Singapour.

Le ratio de capital ajusté au risque Tier 1 de l'OCBC, une mesure de sa solidité financière, est le plus élevé parmi les trois grandes banques de Singapour, à 15,7% en juin, contre 14,9% pour DBS et 14% pour United Overseas Bank, selon les données de Refinitiv.

Les analystes de Sanford Bernstein ont déclaré dans un rapport en juin que l'OCBC disposait de 4,8 milliards de dollars singapouriens qui pourraient être utilisés pour des acquisitions sans avoir besoin de lever des capitaux.

"Nous discutons en temps utile avec les banques d'investissement pour voir ce qui se passe. Bien sûr, il faut que ce soit complémentaire", a déclaré Wong.

(1 $ = 1,4362 dollar de Singapour)