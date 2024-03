DBS Group Holdings Ltd est une société holding d'investissement. La société opère par l'intermédiaire de sa filiale, DBS Bank Ltd. (la Banque), qui propose une gamme de services bancaires et financiers commerciaux, principalement en Asie. Ses secteurs d'activité comprennent la banque institutionnelle, la banque de détail/gestion de patrimoine et les marchés de trésorerie. Le segment Consumer Banking/ Wealth Management propose aux particuliers une gamme variée de services bancaires et de services financiers connexes. Les produits et services proposés aux clients comprennent des comptes courants et d'épargne, des dépôts fixes, des prêts et des financements immobiliers, des cartes, des paiements, des investissements et des produits d'assurance. Le secteur de la banque institutionnelle fournit des services et des produits financiers aux clients institutionnels, y compris les institutions financières bancaires et non bancaires, les entreprises liées à l'État, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Le segment des marchés de trésorerie comprend la structuration, la tenue de marché et la négociation d'une large gamme de produits de trésorerie.

Secteur Banques