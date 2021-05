La banque privée DBS propose une planification de la succession du patrimoine en crypto-monnaies

HONG KONG, 14 mai (Reuters) - DBS Group a déclaré vendredi que sa branche de banque privée avait commencé à offrir des services de fiducie pour les cryptocurrencies, aidant ainsi les riches clients à inclure la classe d'actifs émergente dans leurs plans de succession.

Il s'agit de la dernière initiative en date de la plus grande banque d'Asie du Sud-Est en matière de crypto-monnaies, qui a lancé à la fin de l'année dernière une bourse de crypto-monnaies pour les investisseurs institutionnels et autres investisseurs accrédités.

Plusieurs autres banques dans le monde commencent prudemment à proposer des services liés aux crypto-monnaies, souvent à leurs clients très fortunés, attirés par la récente flambée du prix du bitcoin et d'autres crypto-monnaies.

Le bitcoin a augmenté de plus de 70 % depuis le début de l'année, même après la volatilité provoquée par une série de tweets du PDG de Tesla, Elon Musk.

DBS a déclaré vendredi que sa filiale de fiducie offre aux clients de la banque privée un soutien pour investir dans, stocker et gérer les actifs numériques des cryptomonnaies, y compris les deux plus grandes, le bitcoin et l'éther, et inclure ces actifs dans leurs plans de succession de patrimoine.

"Les réglementations et les protocoles internationaux sont encore naissants dans l'espace des actifs numériques, ce qui pourrait donner lieu à des complications ou à une confusion inutile si des mesures appropriées ne sont pas mises en place pour les prévenir", a déclaré Lee Woon Shiu, responsable régional du family office, de la planification du patrimoine et des solutions d'assurance chez DBS Private Bank, dans un communiqué. (Reportage d'Alun John à Hong Kong ; édition de Shri Navaratnam)