La banque singapourienne DBS voit son bénéfice du 4ème trimestre grimper de 68% et affiche de solides perspectives.

DBS Group a annoncé une hausse plus importante que prévu de 68% de son bénéfice trimestriel, la hausse des taux d'intérêt ayant stimulé ses marges d'intérêt nettes. La plus grande banque d'Asie du Sud-Est en termes d'actifs a maintenu ses perspectives pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance des prêts à un chiffre moyen.

"Nos pipelines d'affaires sont sains et la qualité des actifs est robuste. Nous nous attendons à ce que la confiance revienne sur les marchés dans l'année à venir, à mesure que les hausses de taux d'intérêt s'atténuent et que la Chine rouvre ses portes", a déclaré le PDG Piyush Gupta dans un communiqué lundi.

DBS, qui tire la majeure partie de ses bénéfices de Singapour et de Hong Kong, a annoncé un dividende spécial de 50 centimes de Singapour par action, citant ses solides bénéfices et sa position de capital.

Les créanciers de Singapour devaient annoncer leurs marges d'intérêt nettes trimestrielles les plus élevées depuis plus d'une décennie en raison de la hausse des taux d'intérêt, mais comme le cycle culmine et que la croissance économique faiblit, la croissance des bénéfices sera freinée, selon les analystes.

DBS, la première banque de Singapour à publier ses résultats cette saison, a déclaré que le bénéfice net d'octobre-décembre a augmenté pour atteindre le chiffre record de 2,34 milliards de dollars singapouriens (1,76 milliard de dollars), contre une estimation moyenne de 2,16 milliards de dollars singapouriens par trois analystes, selon les données de Refinitiv, et 1,39 milliard de dollars singapouriens pour la même période de l'année précédente.

Elle a déclaré une marge d'intérêt nette totale de 2,05 % pour le dernier trimestre, contre 1,43 % pour la même période de l'année précédente. (1 $ = 1,3297 dollar de Singapour) (Reportage d'Anshuman Daga ; Montage de Kim Coghill, Stephen Coates et Sam Holmes)