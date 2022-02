Le bénéfice du quatrième trimestre du créancier OCBC de Singapour chute de 14 % et ne correspond pas aux estimations.

Le deuxième plus grand créancier coté en bourse de Singapour, Oversea-Chinese Banking Corp, a manqué les estimations du marché mercredi en annonçant une baisse de 14% de son bénéfice net trimestriel, entraîné par des dépenses d'exploitation plus élevées.

Le bénéfice net de l'OCBC est tombé à 973 millions de dollars singapouriens (723,4 millions de dollars) pour la période octobre-décembre, contre 1,13 milliard de dollars un an plus tôt et contre la moyenne de 1,18 milliard de dollars des estimations de quatre analystes compilées par Refinitiv.

"Pour l'avenir, nous faisons preuve d'un optimisme prudent quant à l'amélioration de l'environnement opérationnel", a déclaré Helen Wong, PDG du groupe, dans un communiqué.

Le bénéfice net de la banque pour l'ensemble de l'année a augmenté de 35 % après que les provisions pour crédit ont diminué de plus de moitié, aidées par une amélioration de la qualité des actifs. (1 $ = 1,3450 dollar de Singapour) (Reportage d'Anshuman Daga ; Montage de Sandra Maler ; Montage de Sam Holmes)