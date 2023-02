Ouverture en douceur de la roupie, hausse des rendements américains, niveau clé de 82.90/$ en vue

Le forward non livrable suggère que la roupie ouvrira aux alentours de 82,68-82,74, contre 82,7250 lors de la session précédente.

La roupie a connu lundi sa pire séance en quatre mois en raison des craintes que le rapport sur l'emploi américain, meilleur que prévu, n'incite la Fed à relever son taux final et que les taux ne restent plus élevés pendant plus longtemps.

Avec les rendements du Trésor en hausse et la dynamique haussière du Dollar Index qui reste intacte, la roupie devrait connaître une session difficile, a déclaré un trader d'une banque du secteur privé. Toutefois, les marchés sont susceptibles de respecter la fourchette 82,90-83,00, un niveau auquel la Reserve Bank of India est précédemment intervenue, a déclaré le trader.

Les implications du rapport sur l'emploi américain de vendredi ont continué à se faire sentir sur les obligations américaines et le dollar. Le rendement américain à 2 ans a grimpé de 16 points de base au cours de la nuit, ajoutant à son bond de 20 points de base lors de la session précédente. Le Dollar Index a atteint 103,50, son plus haut niveau depuis près d'un mois.

Les négociants en taux d'intérêt ont relevé les prévisions du taux final de la Réserve fédérale à 5,12 % et ont pleinement intégré une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de mars. De plus, les chances d'une autre hausse des taux de 25 points de base en mai ont atteint 75 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Tous les yeux sont maintenant tournés vers le discours du président de la Fed, Jerome Powell, plus tard dans la journée.

"Les participants au marché se préparent à un discours potentiellement hawkish du président de la Fed, Jerome Powell, plus tard dans la soirée", a déclaré DBS Group Research dans une note. Les données affichant une résilience surprenante, les espoirs d'un pivot précoce de la Fed se sont avérés prématurés, a ajouté DBS.

Les devises asiatiques ont connu un panorama mitigé sur la journée, tandis que les actions étaient majoritairement en hausse et que les prix du pétrole augmentaient.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrats à terme non livrables à un mois sur la roupie à 82,75-82,82 ; prime des contrats à terme onshore à un mois à 11,25 paises ** Contrats à terme de février USD/INR NSE réglés lundi à 82,8375 ** Prime des contrats à terme de février USD/INR à 7,5 paises ** Le Dollar Index se maintient juste en dessous de 103.50 ** Brent en hausse de 1% à 81,8 $ le baril ** Rendement de l'obligation américaine à dix ans à 3,62% ** SGX Nifty nearest-month futures en hausse de 0,5% à 17 842 ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 30,4 millions de dollars d'actions indiennes le 3 février.

** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de $46.5mln le 3 février.