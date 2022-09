Standard Chartered déploie une banque numérique sur le marché chaud de Singapour

Les sociétés ont dévoilé Trust Bank - détenue à 60 % par le créancier basé à Londres et pour le reste par le groupe de supermarchés FairPrice basé à Singapour et sa société mère NTUC Enterprise - qui propose un compte d'épargne, une carte de crédit et une assurance familiale contre les accidents personnels.

Alors que le secteur bancaire local est dominé par les géants de la brique et du mortier que sont DBS Group Holdings Ltd, OCBC et United Overseas Bank Ltd, qui proposent également des services bancaires numériques, certaines entreprises se lancent dans la banque numérique pure.

Singapore Telecommunications and Grab Holdings a lancé le 31 août la première banque numérique de Singapour pour le marché de détail, tandis que le groupe chinois Ant a lancé en juin une banque numérique de gros, baptisée ANEXT Bank, incorporée dans la ville-État.

Standard Chartered, FairPrice et NTUC Enterprise ont investi 400 millions de S$ (285 millions de dollars) dans Trust Bank. FairPrice fait partie du groupe d'entreprises sociales NTUC Enterprise.

NTUC Enterprise, quant à elle, fait partie du plus grand syndicat de Singapour, le National Trades Union Congress. D'autres entreprises sociales relevant de NTUC Enterprise possèdent et gèrent des centres commerciaux et des pharmacies dans la ville.

(1 $ = 1,4014 dollar de Singapour)