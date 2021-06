03/06/2021 – 08:55                      Avis de réunion

17 mai 2021 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Avis de convocation / avis de réunion 2101761 Page 1

DBT Société Anonyme au capital de 2.521.727,25 euros Siège social : Parc Horizon, 62117 BREBIERES R.C.S. Arras 379 365 208 AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société DBT sont avisés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 24 juin 2021 à 11 heures sur première convocation, et à défaut de quorum, sur seconde convocation, le 8 juillet 2021 à 11 heures au siège social, hors la présence physique des actionnaires, afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après. Avertissement - Situation sanitaire Dans le contexte actuel d'épidémie de la covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner sa propagation, en particulier l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tels qu'ils ont été prorogés par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil d'administration du 29 avril 2021 a décidé, à titre exceptionnel, de tenir l'Assemblée générale mixte des actionnaires à huis-clos hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique de ses membres à l'Assemblée générale. En conséquence, les actionnaires ne pourront ni assister à l'Assemblée générale physiquement, ni s'y faire représenter physiquement par une autre personne. Il ne sera pas possible d'obtenir une carte d'admission. Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l'Assemblée générale. Dans ce contexte, les actionnaires sont invités à exercer leurs droits par les moyens de vote à distance via (i) un formulaire unique de vote pour un vote par correspondance ou un pouvoir au Président ou (ii) un vote électronique en utilisant la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, selon les modalités qui sont indiquées dans le présent avis. Les actionnaires pourront poser des questions écrites dans les conditions prévues par le présent avis. L'Assemblée générale fera l'objet d'une retransmission en direct (à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission) et en différé, accessibles depuis le site Internet de la Société (www.dbt.fr). Pendant la retransmission en direct, les actionnaires ne pourront ni voter, ni poser des questions. Dans le prolongement de celle-ci, la société prévoit de ménager un moment de dialogue avec les actionnaires qui se seront connectés. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site Internet de la Société qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. Enfin, en cas de non atteinte du quorum, l'Assemblée Générale sera à nouveau convoquée le 8 juillet 2021 à 11h00 au siège social. Ordre du jour De la compétence de l'Assemblée Ordinaire Rapport de gestion du Conseil d'administration ; Rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions ; Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ; Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31décembre 2020 ;

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation d'une convention soumise aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclue par la Société avec la société TPC Management ; Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ; Renouvellement du mandat de M. Hervé Borgoltz en qualité d'administrateur ; Renouvellement du mandat de M. Alexandre Borgoltz en qualité d'administrateur ; Renouvellement du mandat de M. Grégoire Borgoltz en qualité d'administrateur ; Renouvellement du mandat de M. Jean-Charles Chaigne en qualité d'administrateur ; Renouvellement du mandat de M. Jean-François Descaves en qualité d'administrateur ; Renouvellement du mandat de M. Philippe Sérénon en qualité d'administrateur ; Somme fixe annuelle allouée au Conseil d'administration à titre de rémunération ; Renouvellement du mandat de la société CHD Audit Hauts de France en tant que commissaire aux comptes titulaire ; Expiration du mandat de M. Christophe Watine et suppression du poste de commissaire aux comptes suppléant ; Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société. De la compétence de l'Assemblée Extraordinaire Rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions ; Rapports spéciaux du Commissaire aux comptes ; Modification de l'article 16 des statuts à l'effet de porter à 80 ans la limite d'âge applicable au Président du Conseil d'administration ; Modification de l'article 22 des statuts relatif aux Commissaires aux comptes à la suite d'évolutions législatives et réglementaires ; Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, au profit d'une catégorie de personnes conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce ; Création d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires sous réserve de la réalisation de conditions de performance et modification corrélative des statuts de la Société ; Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (non agréée par le Conseil d'administration) ; De la compétence de l'Assemblée Ordinaire et Extraordinaire 21. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Projets de résolutions présentés par le Conseil d'administration de DBT De la compétence de l'Assemblée Ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes : Approuve les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes susvisés ou résumées dans ces rapports ; Décide de donner quitus au Président et aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe du Conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes,

approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes consolidés susvisés ou résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux, sur proposition du Conseil d'administration : constate que la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élève à 10.867.171,07 euros, décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices. Quatrième résolution (Approbation d'une convention soumise aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclue par la Société avec la société TPC Management). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, approuve la convention nouvelle autorisée par le Conseil d'administration et conclue par la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 avec la société TPC Management dont il est fait état dans ces rapports. Cinquième résolution (Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux conventions et engagements visés aux articles L.225-38et suivants du Code de commerce se prononçant sur ce rapport, approuve ledit rapport et prend actes des informations relatives aux conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice, qui y sont mentionnées. Sixième résolution (Renouvellement du mandat de M. Hervé Borgoltz en qualité d'administrateur). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, renouvelle pour la durée statutaire de six ans le mandat d'administrateur de M. Hervé Borgoltz. Le mandat d'administrateur de M. Hervé Borgoltz prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Septième résolution (Renouvellement du mandat de M. Alexandre Borgoltz en qualité d'administrateur). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, renouvelle pour la durée statutaire de six ans le mandat d'administrateur de M. Alexandre Borgoltz. Le mandat d'administrateur de M. Alexandre Borgoltz prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Huitième résolution (Renouvellement du mandat de M. Grégoire Borgoltz en qualité d'administrateur). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, renouvelle pour la durée statutaire de six ans le mandat d'administrateur de M. Grégoire Borgoltz. Le mandat d'administrateur de M. Grégoire Borgoltz prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Neuvième résolution (Renouvellement du mandat de M. Jean-Charles Chaigne en qualité d'administrateur). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, renouvelle pour la durée statutaire de six ans le mandat d'administrateur de M. Jean-CharlesChaigne.

Le mandat d'administrateur de M. Jean-Charles Chaigne prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Dixième résolution (Renouvellement du mandat de M. Jean-François Descaves en qualité d'administrateur). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, renouvelle pour la durée statutaire de six ans le mandat d'administrateur de M. Jean-FrançoisDescaves. Le mandat d'administrateur de M. Jean-François Descaves prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Onzième résolution (Renouvellement du mandat de M. Philippe Sérénon en qualité d'administrateur). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance

