30/04/2021 – 18:00                      Rapport de gestion sur l'exercice au 31 décembre 2020

4 - PRESENTATION DES RESULTATS FINANCIERS, ECONOMIQUES ET DE NATURE NON FINANCIERE .......

- Evolution prévisible de la Société et du Groupe et perspectives d'avenir ..............

- Activité du Groupe et de la Société en matière de Recherche et Développement ..

- Dépenses somptuaires et frais généraux non déductibles .....................................

En fin d'année, le nouveau chargeur rapide compacte « TINY » (puissance jusqu'à 25Kw) a rejoint la gamme de chargeurs déjà existante. Le dernier ajout à la gamme de chargeurs a pour objectif de répondre à un segment de marché correspondant aux attentes des opérateurs parkings publics ou privés tels que les centres commerciaux, les concessions les cinémas etc. Cette nouvelle borne permet d'équiper les parkings sans de gros investissements en infrastructure et est capable de charger 90% du marché du véhicule électrique par sa norme DC.

Toutes les mesures offertes aux PME ont été mises en place (activité partielle, décalage des cotisations sociales et des remboursements bancaires etc.) pour faire face à cette crise sanitaire.

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément à la loi et aux statuts, pour vous rendre compte de l'activité de la société DBT, (ci-après « DBT », la « Société » ou la « Société DBT ») durant l'exercice clos le 31 décembre 2020, et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

1.4 -Poursuite de l'expansion à l'export

DBT a poursuivi son développement à l'export en livrant des chargeurs en Jamaïque, en Bulgarie, en Serbie, en Lettonie et en Pologne.

La société a continué aussi le déploiement de ces chargeurs en Italie, (aux concessionnaires du réseau Nissan), en Hongrie, en Roumanie, aux Pays-Bas et en Espagne.

1.5 - DBT a mis fin à son accord de financement obligataire avec la société Nice & Green et à conclu un nouveau financement avec le fonds EHGOSF

Comme annoncé le 20 décembre 2019, les accords de financement conclus avec la société Nice & Green, exceptionnellement prolongés début juillet 2019, pour permettre les négociations avec de nouveaux partenaires, ont pris fin au 25 février 2020. A cette même date, DBT a signé un contrat de financement avec le fonds d'investissement Luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF), d'un montant maximum de 10,25 millions d'euros en obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) assorties de bons de souscription d'actions (BSA).

Ce financement qui a entraîné une nouvelle dilution de capital suite à l'exercice d'un grand nombre de BSA par le financeur, a permis de faire face aux besoins financiers du groupe, en plein contexte mondial de pandémie. Ce contrat s'est terminé en octobre 2020 (voir communiqué de presse du 14 octobre 2020).

1.6 - Nouveau financement avec Park Capital

Devant l'aggravation de la situation sanitaire et face aux incertitudes économiques et financières qui en ont découlées, en octobre 2020, DBT a mis en place un nouveau financement auprès de Park Capital constitué d'un prêt assorti de BSA d'un montant maximum de 20 millions d'euros pour permettre de sécuriser le besoin en fonds de roulement et de continuer à se structurer pour faire face à des objectifs 2021 ambitieux suite aux annonces faites par le gouvernement sur les 100 000 points de charge prévus pour fin 202.

1.7 - Nouvelle collaboration entre DBT et l'ESTACA

Dans le cadre d'un projet de recherche et développement portant sur la gestion de la recharge rapide, et la gestion des réseaux électriques dédiés aux véhicules électriques, DBT et l'école d'ingénieurs des transports et de la mobilité de Laval, ont mis en place une collaboration. Ce développement conjoint permettra entre autre d'intégrer, dans la gestion de la borne, la prise en compte des disponibilités du réseau d'alimentation en mode dynamique.

2 - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE DBT ET DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

2.1 - Activités

Créé en 1990, le Groupe est organisé autour de trois pôles d'activités : un pôle dédié aux bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides devenu depuis 2010 l'axe de développement prioritaire du Groupe, un pôle historique regroupant la mesure électrique, le contrôle d'accès et la distribution d'énergie et un pôle créé en 2016 afin d'assurer la formation d'ingénieurs et de techniciens dédiés aux Infrastructures de Recharge pour Véhicule Electrique.

Ces trois pôles d'activité sont regroupés au sein de trois sociétés distinctes, DBT CEV pour l'activité dédiée aux bornes de recharge, DBT Ingénierie regroupant depuis le 1er juillet 2013 les activités historiques et EDUCARE by DBT pour la formation. Ces trois sociétés ainsi que la société DBT forment le périmètre de consolidation du groupe DBT (le « Groupe » ou le « Groupe DBT »).

5