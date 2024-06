Monsieur Frédéric Bracquart, diplômé de l'ESME et MBA Alliant International University (USA), a 25 ans d'expérience en management et direction de PME industrielles à forte valeur ajoutée. Il a notamment été Président de 2002 à 2017 de la société RS Isolsec France, spécialisée dans la fabrication de transformateurs électriques de mesure et de protection en basse et moyenne tension. Il est à présent reconverti dans l'accompagnement des dirigeants pour définir et insuffler la stratégie de l'entreprise aux équipes et aux parties prenantes. Il est membre de l'APIA Administrateurs Professionnels Indépendants et Associés qui a pour mission d'améliorer la gouvernance des entreprises. Et également accompagnateur de projets de reprise d'entreprises au sein du Réseau Entreprendre depuis 9 ans.

