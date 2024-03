L' ÉDITO

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Je me réjouis de m'adresser à vous quelques semaines après le succès de notre augmentation de capital à laquelle vous avez été très nombreux à souscrire. Au nom du conseil d'administration, de l'encadrement et de tous les collaborateurs, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre participation dans cette opération financière essentielle pour le développement de notre Groupe. Elle renforce nos fonds propres à hauteur d'environ 8 millions d'euros et nous fournit la trésorerie nécessaire pour mener à bien les premières étapes de notre plan stratégique qui doit nous permettre d'atteindre fin 2028 un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et une marge d'EBITDA de 15%.

Cette augmentation de capital nous permet également de ne plus avoir recours au financement dilutif par OCEANE, que nous avions dû adopter pour financer le développement de nos nouvelles bornes et contribuer au démarrage de R3.

DBT est aujourd'hui en ordre de marche pour passer à la vitesse supérieure dans le déploiement de ses deux métiers complémentaires autour de la mobilité électrique.

Tout d'abord, le lancement de la nouvelle gamme de bornes Milestone® est une réussite avec de nombreuses commandes engrangées et l'installation de nouveaux sites clients partout en France. Nous avons, à titre illustratif, inauguré pour un groupe de syndicats d'électricité d'Ile de France un nouveau hub de recharge le 21 mars dernier à La Rochette en Seine et Marne (77) incluant pour la première fois une borne Milestone® 120kw qui permet d'effectuer une recharge en 30 minutes en moyenne. Cette gamme de bornes de nouvelle génération basée sur une plateforme technologique propriétaire nous permet de couvrir les besoins de tous nos clients et prospects depuis les travaux publics, les collectivités locales en passant par les opérateurs.

Ensuite, nous poursuivrons le maillage du territoire national avec notre offre R3 (Réseau de Recharge Rapide) d'opérateur en mobilité électrique. Depuis le début de l'année nous sommes en train d'installer une trentaine de nouvelles stations qui s'ajoutent aux 55 déjà opérationnelles à fin 2023, Nous sommes donc parfaitement en ligne avec notre plan d'atteindre les 100 sites installés à fin 2024.

Nous nous situons aujourd'hui à un point charnière du développement de notre Groupe. Les très gros investissements technologiques et commerciaux ont été réalisés et nous disposons, grâce à vous, de ressources financières propres pour récolter les fruits que nous offre un marché de la mobilité électrique en pleine ascension. Nous visons une croissance soutenue de notre activité dans les 5 prochaines années et le retour à une exploitation profitable le plus rapidement possible.

Je suis parfaitement conscient des efforts qui ont été demandés aux actionnaires historiques pendant notre phase d'investissement, en particulier les effets défavorables des financements par OCEANE. Je tiens tout particulièrement à saluer ceux d'entre eux qui ont réinvesti à l'occasion de la dernière augmentation de capital. A tous, anciens ou nouveaux actionnaires, je vous réitère mes remerciements pour votre confiance qui est essentielle pour la réussite de notre Groupe.

Bien sincèrement,

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT

Mars 2024

L'ACTUALITÉ DBT

Un déploiement soutenu des hubs R3

S'appuyant sur le montage juridico-financier, mis en place avec Amundi Transition Energétique et la Banque des Territoires en septembre 2022, qui sécurise jusqu'à 50 M€ de financement pour l'installation d'Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE), le groupe DBT au travers de sa filiale R3, a déjà finalisé l'installation de 85 sites sur le territoire Français. L'objectif est d'atteindre 100 sites à fin 2024 et 350 à fin 2026,

La stratégie de déploiement du réseau s'appuie sur une stricte sélection des lieux qui doivent avant tout être des sites de destination et non de passage. En proposant des temps de recharge optimisés en termes d'attente et de prix, le client final peut pendant la recharge s'adonner à d'autres occupations (restauration, shopping, …)

Des enseignes renommées sont partenaires de R3 et participent au succès du déploiement de cette offre innovante de recharge.

De plus en plus de rapidité de recharge avec la borne Milestone® MS 180

DBT a accéléré le déploiement de sa nouvelle borne Milestone ultrarapide, la MS 180. Elle délivrera une puissance jusqu'à 180 kw permettant à l'automobiliste de recharger environ 150 km en 10 minutes.

Très attendue par des clients soucieux de ne pas souffrir d'interruptions de trajet trop longues, elle répond également aux demandes d'une part grandissante de sites de destination qui utilisent l'argument de la rapidité de la recharge pour promouvoir leur propre offre commerciale. Celle-ci permet également d'effectuer une plus forte rotation des véhicules et de générer des revenus plus importants.

C'est notamment cette borne qui a été retenue par le client SDESM pour la dernière station R3 inaugurée le 21 mars à La Rochette (77) et de nouvelles inaugurations sont prévues partout en France avant l'été.

Calendrier financier 2024

Résultats annuels 2023 :

• Communiqué de presse le mercredi 24 avril 2024 après bourse

• Réunion d'analystes et gérants par visioconférence le jeudi 25 avril 2024 à 14h30

• Webinaires actionnaires le jeudi 25 avril 2024 à 17h30 (inscription par mailsgallas@capvalue.fr)

Assemblée Générale 2024 :

• Réunion au siège de la société le jeudi 27 juin 2024

Chiffre d'affaires semestriels 2024 :

• Communiqué de presse le jeudi 25 juillet 2024 après bourse

Résultats semestriels 2024 :

• Communiqué de presse le jeudi 24 octobre 2024 après bourse

