DBT est spécialisé dans la conception, fabrication et la commercialisation de bornes de contrôle d'accès et de distribution d'énergie. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - bornes de recharge pour véhicules électriques (72,7%) : bornes de recharge normale, semi-rapide et rapide ; - transformateurs de courant (18,9%) : transformateurs de mesure destinés au comptage des tarifs jaune et vert EDF. Le groupe propose également des bornes de distribution d'énergie (destinées à l'électrification des espaces publics) et des systèmes escamotables de contrôle d'accès et de dissuasion (destinés à gérer et à réguler le flux automobile en ville et à garantir la liberté des piétons) ; - services (8,4%). 95,1% du CA est réalisé en France.

Secteur Equipements électriques lourds