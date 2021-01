Dbt : Accélération des perspectives du marché des bornes de recharge rapide - DBT tire les deux premières tranches du financement Park Partners

Au vu de l'accélération des perspectives du marché des véhicules électriques, le gouvernement français a décidé de soutenir le développement des stations de recharge rapide sur le territoire national, comme présenté par le Ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari le 15 décembre 2020, dans le cadre du plan France Relance, lors du Comité ministériel du développement et de l'innovation des transports (CMDIT).



Afin d'anticiper sur la demande d'infrastructures de recharge rapide et soutenir ainsi le développement de cette activité, DBT (Euronext Growth - FR0013066750 - ALDBT) annonce le tirage des deux premières tranches du financement conclu avec Park Partners, avec bons de souscription attachés (Cf. communiqué de presse du 4 novembre 2020), pour un montant total de 2.000.000 €. Conformément à ce contrat de financement, des bons de souscription d'actions (« BSA ») ont concomitamment été émis au profit de Park Partners, exerçables sous certaines conditions à un prix unitaire égal à 0,138€. Un tableau de suivi de l'exercice des BSA est consultable sur le site web du Groupe DBT dans la section « Investisseurs », rubrique « Information réglementée ».



Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare : « Nous avons su parer à la crise provoquée par la COVID-19 début 2020 grâce à un premier financement, sous la forme d'une augmentation de capital par tranches successives. Cela nous a permis de relancer nos activités de production, de continuer à réduire l'endettement du Groupe, et de mener une réorganisation en profondeur, sans avoir eu besoin de tirer de nouvelles tranches de financement depuis mai 2020.



A la suite de l'annonce par le gouvernement de son soutien au marché des bornes de recharge rapide de 50 à 350kW, qui sont la spécialité de DBT, et de la promulgation de la loi « ASAP » Accélération et Simplification de l'Action Publique qui bénéficiera aux PME, nous avons décidé de procéder au tirage des deux premières tranches du financement Park Partners. Les fonds tirés seront en priorité utilisés pour terminer l'aménagement de notre nouvelle unité de production et accélérer le processus de certification de nos chargeur rapides haute puissance.

Grâce à ce financement, DBT sort donc de cette crise plus forte qu'elle n'y est entrée. »





Calendrier des prochaines publications financières :

- Chiffre d'affaires 2020 : 2 mars 2021

- Résultats 2020 : 30 avril 2021

- Comptes semestriels 2021 : 29 octobre 2021







À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.



