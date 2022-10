Communiqué de presse

R3 (Réseau Recharge Rapide), Amundi Transition Energétique et la Banque des Territoires créent R3 Infra Invest : une plateforme d'investissement dédiée au déploiement de projets d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques (« IRVE »).

Paris, le 06 octobre 2022

Le groupe DBT, pionnier et expert européen de la mobilité électrique, via sa filiale R3 (Réseau Recharge Rapide), met en place un partenariat avec Amundi Transition Energétique et la Banque des Territoires, en vue d'accélérer l'installation de bornes de recharge rapides pour véhicules électriques pour les particuliers sur tout le territoire. La plateforme créée, R3 Infra Invest, a pour objectif de transformer et démocratiser les usages en mobilité électrique en investissant jusqu'à 50 M€ dans les projets d'IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques).

La plateforme R3 Infra invest sera gérée par la société R3 en tant que développeur, constructeur et opérateur. Avec un objectif de déploiement de 1000 points de charge ultra rapides, le partenariat contribuera à produire environ 100 000 MWh électriques soit un évitement de CO2 de l'ordre de 67 000 Tonnes.

R3 lève les barrières à l'adoption massive du véhicule électrique et propose un réseau national de recharge ultra rapide reposant sur une offre claire et accessible à tous les usagers. Les projets pourront être implantés sur l'ensemble du territoire français essentiellement sur des parkings commerciaux ou des voiries publiques avec des équipements haute puissance.

Le groupe DBT apportera 20 % des fonds, Amundi Transition Energétique et la Banque des Territoires mobiliseront chacun 40 %, qui seront engagés au fur et à mesure des projets.

Comme première opération, la plateforme R3 Infra Invest assurera le financement, l'équipement, et l'exploitation de 40 sites IRVE haute puissance en Hauts-de-France et Grand-Est, qui constitue le lot remporté par R3 lors de l'appel d'offres lancé en 2021 par NORAUTO.

Les chiffres de ventes de véhicules électriques neufs ne cessent de progresser. Cet essor s'accompagne notamment par la création d'un réseau de recharge en dehors du résidentiel, de façon à sécuriser les conducteurs électriques et leur assurer les niveaux d'autonomie dont ils ont besoin.

L'électrification des moyens de transport en France est l'un des leviers de la décarbonation et représente un objectif important de la Stratégie Nationale Bas Carbone portée par l'Etat. L'ambition commune de la Banque des Territoires et de Amundi Transition Energétique est d'accélérer le déploiement de l'avitaillement électrique de façon à accompagner les territoires vers de nouveaux usages électriques et créer un impact positif sur l'environnement (climat et qualité de l'air).

Pour Alexandre Borgoltz, président de R3, « ce partenariat est une étape majeure dans l'histoire de notre Groupe. Aux côtés de nos activités de conception et fabrication de solutions de recharge, la mise à disposition de financements sécurisés au travers de la holding R3 Infra Invest va nous permettre d'annoncer rapidement de nouveaux accords commerciaux qui compléteront le réseau R3 existant et de nous concentrer sur un déploiement rigoureux tant en construction qu'en exploitation. Nous avons trouvé auprès de la Banque des Territoires et de Amundi Transition Energétique des partenaires à l'écoute et prêts à investir dans le futur de la mobilité électrique. Nous espérons épuiser très vite cette première tranche ! »

Pour Matthieu Poisson, directeur général d'Amundi Transition Energétique « cette transaction permet d'accompagner le développement d'une entreprise de croissance avec un fort impact territorial. Et avec ce nouveau projet en mobilité électrique, Amundi Transition Energétique vient compléter son portefeuille d'actifs à coté de ses nombreux investissements dans des producteurs d'énergie solaire, éoliens, biomasse et de cogénération ».

Pour Pierre Aubouin, directeur du département infrastructure et mobilité à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires, : « Ce partenariat avec un industriel ancré de longue date dans le territoire des Hauts-de-France et démontrant de forts signes de qualité constructive et d'exploitation, constitue une étape supplémentaire de notre contribution au déploiement des IRVE dans les territoires. La conclusion d'autres partenariats sera nécessaire pour répondre aux besoins des territoires en matière de nouvelles mobilités et pour accompagner la transition écologique et énergétique. Pionnière dans le financement de la Mobilité durable, la Banque des Territoires est déjà fortement engagée dans le financement d'IRVE tant sur le segment des bornes privatives avec la création de la société Logivolt adaptée aux copropriétés, que sur le segment des bornes ouvertes au public ; ces deux segments formant « un nouveau réseau essentiel » ».

*Le chargeur rapide Ultra de R3 permet la recharge simultanée jusqu'à 3 véhicules électriques en moins de 20 minutes et délivre jusqu'à 150kW de puissance.

A propos du Groupe DBT et R3

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel français spécialisé dans la maîtrise de l'énergie, qui propose des solutions d''aménagement de l'espace urbain et de recharge pour tous les véhicules électriques. Sa filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW.

www.dbt.fr et www.R3-charge.fr

A propos de Amundi Transition Energétique

Filiale d'Amundi, Amundi Transition Energétique (ATE) est une société de gestion d'actifs d'infrastructures liées à la transition énergétique. Son équipe de gestion indépendante élabore des solutions de long terme décorrélées des marchés financiers, qui reposent sur des partenariats avec des industriels du secteur. ATE gère environ 500 millions d'euros d'encours au 30 juin 2022.

A propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d'entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s'adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu'aux métropoles, avec l'ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d'être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d'eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

www.banquedesterritoires.fr ½ @BanqueDesTerr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contacts presse :

DBT– R3 : communication@dbt.fr

Cap Value : Communication financière : info@capvalue.fr - 01 80 81 50 02

Step Conseil : sbotton@stepconseil.com - 06 84 79 99 61

Banque des Territoires – groupe Caisse des Dépôts :

Marie-Caroline Cardi : marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – 06 38 53 97 67

ATE

Alexandre Barat : Alexandre.barat@amundi.com – 01 76 32 43 25

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yp1sYJmbl2/GyJ9tlsdlmmpjbptnxpOcbpKVmGluZMqVa5polmdkb5uZZnBnmm1u

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76588-dbt-cp-creation-de-r3-infra-invest-06.10.22.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews