Le groupe français industriel DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, leader Européen depuis 25 ans, des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, s'inscrit dans France Relance, le plan annoncé par le gouvernement début septembre.

Alors que le gouvernement affiche une perspective de relance verte, à travers le plan France Relance présenté par le Premier ministre Jean Castex, jeudi 3 septembre, les mesures en faveur du développement de la filière des voitures électriques s'inscrit comme un programme majeur.

Concernant le secteur automobile, le gouvernement prévoit un investissement de 1,9 milliard d'euros pour financer, entre 2020 et 2022, les évolutions du bonus environnemental comme la prime à la conversion qui privilégie les véhicules les plus vertueux ainsi que le déploiement de 100.000 bornes de recharge avant la fin de l'année 2021. Le gouvernement souhaite un développement des stations de recharge ultra-rapide dans les villes, sur les axes routiers, autoroutes et les copropriétés.

Tandis qu'il reste près de 70.000 bornes encore à installer, Alexandre Borgoltz Directeur Général du groupe DBT prévoit une accélération majeure dès 2021, la crise sanitaire ayant retardée les installations.





Une entreprise labellisée French Fab 2020 - 2021

Lancée le 2 octobre 2017 par Bruno Lemaire, alors Ministre de l'économie et des finances, la French Fab incarne les entreprises, acteurs économiques, institutions et sites industriels situés en France qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française.

Au moment où le plan de relance passe par un encouragement à produire dans l'Hexagone afin de favoriser l'indépendance technologique, souveraineté économique et création d'emplois, le groupe DBT annonce l'obtention de ce label qui atteste de son excellence industrielle et de son implication dans les territoires.

DBT est avant tout une entreprise familiale qui existe depuis 1990, installée dans le nord de la France à Douai. Depuis sa création, l'ensemble de la chaîne de production se fait sur le territoire avec des partenaires français.

« La priorité pour l'industrie du véhicule électrique est aujourd'hui d'améliorer les performances et de créer de nouveaux produits. Nous avons acquis un savoir-faire depuis plus de 25 ans qui est en permanence rechallenge par les innovations technologiques du secteur. La qualité de nos produits est au centre de nos préoccupations et c'est pour cette raison que nous faisons le parti-pris de travailler avec des fournisseurs français, proche de nous. C'est ce qui fait notre force auprès de nos clients. » précise Alexandre Borgoltz.





Booster par le plan de relance, DBT confirme son positionnement de leader européen

« Concernant les 100 000 bornes, c'est le projet le plus ambitieux au niveau européen. C'est un vrai défi pour toute la filière de la VE. Si l'on compare les cinq dernières années, cela représente trois plus de bornes à installer en trois fois moins de temps. Mais la France dispose d'un très bon réseau électrique ce qui est un atout important pour atteindre les 100.000 bornes.» déclare Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT.

Le Comité des Constructeurs Français d'Automobiles, confirme la montée en puissance du secteur VE en montrant que la part des véhicules électriques et hybrides sur le marché français s'élève à 17,9% fin juillet 2020 contre 6.9% en juillet 2019. Le groupe DBT entend bien s'imposer dans le paysage urbain, accélérer sa croissance et atteindre sa rentabilité d'ici 2021.





Aspect technique dans la mise en place « 100 000 bornes ».

Les projets d'infrastructures se décident et se déploient sur plusieurs mois et doivent prendre en considération les nécessités de chacun. 80% des besoins sont couverts par de la charge à domicile ou sur le lieu de travail, avec une puissance qui peut rester relativement faible, entre 3 et7 KW. Les 20% restants correspondent aux bornes publiques en ville, sur les axes routiers et autoroutes. Sur le réseau autoroutier, l'objectif est de disposer d'une borne tous les 150 kilomètres avec un besoin de recharge ultra-rapide, de 50 à 150kW au-delà pour minimiser le temps de charge. L'enjeu est ici d'installer le bon mix de recharge en adéquation avec les habitudes d'aujourd'hui mais qui devra accueillir le volume et les capacités de recharges des voitures de demain.







À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques.





Service Communication

communication@dbt.fr





Contact Presse

Claire DELZESCAUX

claire.delzescaux@gen-g.com

0760728711





Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab



Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lJ1rY8ZmlWibym9wlZlqmGOXamuUxZKZl2Sek5NqlMyYmm+UyWeSaZeZZm9lnmlq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64944-20200910-dbt-relance-french_fab.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews