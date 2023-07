COMMUNIQUÉ DE PRESSE

12 Juillet 2023

L'opérateur de mobilité électrique R3, filiale de DBT, sélectionné par le

Groupe LE DUFF pour l'exploitation de bornes de recharge haute puissance

dans son nouveau concept de restaurant Del Arte 100% digitalisé

Brebières, le 12 juillet 2023, 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT) expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, R3, opérateur français de bornes de recharge haute puissance et Charge Expert, intégrateur spécialisé pour les équipements de mobilité électrique annoncent avoir été retenus pour le nouveau concept de restaurant de Del Arte, filiale du Groupe LE DUFF, à Joué-lès-Tours. Ce restaurant innovant est composé de trois espaces distincts : Cafferitivo, un bar ouvert toute la journée, Ristorante, un restaurant classique avec service à table, et A Casa, un espace dédié à la livraison et au drive. Les bornes de recharge installées sur le parking de l'établissement vont permettre aux clients de recharger rapidement et efficacement leur véhicule électrique.

Un concept innovant pour attirer une clientèle plus jeune

Le nouveau restaurant de Del Arte à Joué-lès-Tours a été conçu pour attirer une clientèle plus jeune. Avec une surface de seulement 350 m2, le restaurant est 100% digitalisé et vise une répartition équilibrée du chiffre d'affaires entre la restauration classique, la livraison et le point café. Les stations haute puissance de fournies par DBT, installées par Charge Expert et exploitées par R3, ajoutent une touche supplémentaire d'innovation et de développement durable au concept du restaurant.

Un site pilote pour de futurs restaurants équipés en bornes de recharge haute puissance

Le nouveau site de Del Arte à Joué-lès-Tours est un site pilote pour les bornes de recharge haute puissance de DBT, installées par l'entreprise Charge Expert. Cette collaboration a permis à Del Arte de bénéficier d'une solution clés en main en confiant l'ensemble du projet, du choix initial des bornes à leur exploitation quotidienne, à un seul interlocuteur. Le site est ainsi équipé de 2 bornes 150 kW avec 4 points de charge disponible avec carte abonnement, QR code et carte bancaire. L'entreprise prévoit d'ouvrir entre 6 et 10 nouveaux restaurants chaque année. Le succès attendu du nouveau concept de restaurant de Joué-lès-Tours pourrait conduire à l'installation de bornes de recharge haute puissance dans d'autres sites de l'enseigne et leur exploitation par R3.

Des perspectives de développement prometteuses pour R3

Avec ce nouveau contrat, R3 se positionne sur le nouveau segment de marché de la restauration rapide. Être en mesure de proposer une recharge sur une période courte, correspondant au temps de repas, à savoir 300 kms en 30' et à un coût compétitif est la clé pour pénétrer ce marché à fort potentiel. La gamme de bornes rapides et ultra-rapides de DBT permettent de répondre facilement à ce défi de marché.

« Nous sommes très heureux d'avoir été retenus par le Groupe LE DUFF pour équiper en bornes de recharge ultra rapides leur nouveau concept de restaurant de Joué-lès-Tours. Nous espérons que ce pilote marque le début d'une nouvelle ère pour les restaurants équipés en bornes haute puissance qui permettent aux clients de recharger leurs véhicules pendant qu'ils se restaurent et sans avoir à attendre une fois leur repas achevé. C'est clairement l'avenir de la mobilité électrique et le Groupe DBT, en tant que fabricant de bornes de nouvelle génération et opérateur de hubs est très bien positionné pour tirer parti de ce formidable marché. » commente Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT.

Pour suivre le réseau, héberger ou trouver une station : www.R3-charge.fr

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques.

Le groupe DBT est organisé selon 5 gammes d'activités :

DBT Ingénierie est spécialisé dans la fabrication de transformateurs de mesure de courant basse tension.

DBT-CEV, acteur majeur depuis plus de 30 ans de la conception d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques Site : www.dbt.fr/dbt-cev

R3 dont l'objet est d'accélérer la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux défis qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 Site : www.R3-charge.fr

EDUCARE by DBT, spécialisée dans la formation des Ingénieurs /Concepteurs en Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

DBT Participation spécialisée dans la prise de participation dans des start up des secteurs qui seront utiles au développement du groupe



Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 – Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 02

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab

Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lGxvlMeaYpmUy56dZ5ebaGWUb2qSx2KYaZOdx5RplsnGa5qVyZxonMrGZnFhnmxr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80975-cp-r3-goupe-le-duff-120723.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews