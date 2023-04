Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, annonce la construction d'une extension de son bâtiment actuel.

Construction d'une extension du site de Brebières (Hauts de France)

Les travaux commenceront en mai 2023 pour une réception prévue sur 4eme trimestre 2023

Un site repensé pour répondre à la demande croissante des stations de recharge et améliorer la qualité de vie au travail des équipes



En construction entre les mois de mai et novembre 2023, ce nouveau bâtiment renforcera les capacités de DBT à répondre à la croissance de son activité industrielle. Le projet s'articule en deux parties, un agrandissement de la zone de production et stockage ainsi que la création d'une zone de restauration pour les salariés.



Dopé par l'activité des bornes de recharge, DBT poursuit sa croissance et dimensionne ses locaux pour soutenir l'augmentation de l'activité et atteindre l'objectif annoncé de 50 M€ en 2025. La première étape achevée en 2021, avait doublé la taille de l'espace de stockage et de production en passant de 2000 à 4000m². À terme, cela aura permis de multiplier par 10 la production des chargeurs en 5 ans. La seconde étape, qui n'occasionnera pas de perturbations sur l'activité de production, triplera l'espace alloué à la restauration qui accueillera de manière plus confortable et pérenne les 100 salariés du site. Une zone de stockage modernisée sera également ajoutée à la partie industrielle.



A ce sujet Alexandre BORGOLTZ, Directeur général de DBT précise :

"Nous avions à cœur de proposer à nos équipes un espace de vie plus accueillant et nous le réaliserons dans les 6 prochains mois. Ce projet permettra également d'améliorer l'attractivité du Groupe, dans notre région où les emplois industriels sont précieux. Je considère cette extension comme un coup d'accélérateur à notre projet industriel et rappelle que l'investissement est porté par le propriétaire du bâtiment. Nous continuons donc à concentrer nos ressources financières à l'augmentation de notre volume d ‘activité et préparons l'arrivée de la nouvelle génération de chargeurs développée en interne ."





À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

