Mobilité électrique: DBT et Engie vont équiper la chaîne B&B Hotels de points de recharge

Le groupe DBT, expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce la signature d’une 1ère commande ferme de 1,5 million d'euros dans le cadre d’un contrat avec Engie Vianeo, nouvelle marque d’Engie dédiée à la mobilité électrique, pour équiper la chaîne B&B Hotels avec ses bornes Keren. Cette commande fait partie d’un accord global entre Engie Vianeo et B&B Hotels visant à « favoriser la transition énergétique et la transformation des mobilités à travers les services offerts au sein des établissements hôteliers ».



Afin de répondre à la diversité des usages des véhicules électriques, Engie Vianeo et B&B Hotels ont fait notamment le choix d'implanter 3 600 points de charge 22 kW. DBT a été retenu pour 50% du marché total avec une première série de livraisons de 500 Points de recharge s'étalant entre juillet et la fin de l'année 2023. Le service accessible à tous et sans abonnement propose le paiement par carte bancaire.