DBT : invité à l'Elysée pour La Grande Exposition du Fabriqué en France 2021

Le groupe DBT (Euronext Growth - ALDBT), expert européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, est heureux d'annoncer sa sélection à la deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France qui se tiendra au palais de l'Elysée les 3 et 4 juillet prochains. A l'occasion de cet événement, qui réunit le fleuron de la fabrication française, DBT présentera le chargeur rapide Ultra made in France.

Initié par le Président de la République en janvier 2020, ce rendez-vous annuel rassemble des produits de tous les départements et territoires de métropole et d'Outre-Mer. Sur les 2325 candidatures reçues, le comité de sélection notamment composé de la ministre déléguée chargée de l'Industrie et du ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, a retenu 126 produits fabriqués en France. Le Président de la République sera présent au vernissage de l'exposition qui aura lieu le 2 juillet, veille de l'ouverture au public.

L'exposition a vocation à mettre en lumière l'excellence française à travers les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui œuvrent pleinement pour la fabrication française.

Acteur impliqué du Made in France, DBT s'inscrit pleinement dans la volonté du Gouvernement de favoriser la localisation des activités d'avenir en France.

Pour cette deuxième édition, DBT présentera un produit issu de 25 années d'expertise, iconique en termes d'innovation : le chargeur rapide Ultra. Conçu dans son centre R&D et fabriqué dans les usines du Groupe en Hauts-de-France, le chargeur permet la recharge simultanée jusqu'à 3 véhicules électriques en moins de 20 minutes et délivre jusqu'à 150kW de puissance.

« Nous nous réjouissons de participer à cette exposition qui véhicule des messages forts et chers à DBT que sont le made in France, l'écologie et l'innovation. Dans notre secteur, nous sommes la seule PME en France qui puisse se féliciter de concevoir et de produire dans les Hauts-de-France et de sous-traiter dans l'Hexagone. Notre Groupe œuvre tous les jours pour améliorer la fiabilité et la performance énergétique de ses solutions. Nous espérons que cet événement sera une opportunité d'inciter le plus grand nombre à s'intéresser à notre activité et à prendre part à la transition écologique. » déclare Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT

 Pour consulter l'intégralité du communiqué de presse, cliquez ici