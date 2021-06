Le groupe DBT (Euronext Growth - ALDBT), expert européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, est heureux d'annoncer sa sélection à la deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France qui se tiendra au palais de l'Elysée les 3 et 4 juillet prochains. A l'occasion de cet événement, qui réunit le fleuron de la fabrication française, DBT présentera le chargeur rapide Ultra made in France.





Une exposition qui met en avant le made in France et la transition écologique

Initié par le Président de la République en janvier 2020, ce rendez-vous annuel rassemble des produits de tous les départements et territoires de métropole et d'Outre-Mer. Sur les 2325 candidatures reçues, le comité de sélection notamment composé de la ministre déléguée chargée de l'Industrie et du ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, a retenu 126 produits fabriqués en France. Le Président de la République sera présent au vernissage de l'exposition qui aura lieu le 2 juillet, veille de l'ouverture au public.

L'exposition a vocation à mettre en lumière l'excellence française à travers les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui œuvrent pleinement pour la fabrication française.





DBT, ambassadeur du département du Pas-de-Calais

Acteur impliqué du Made In France,DBT s'inscit pleinement dans la volonté du Gouvernement de favoriser la localisation des activités d'avenir en France.

Pour cette deuxième édition, DBT présentera un produit issu de 25 années d'expertise, inconique en termes d'innovation: le chargeur rapide Ultra. Conçu dans son centre R&D et fabriqué dans les usines du Groupe en Hauts-de-France, le chargeur permet la recharge simultanée jusqu'à 3 véhicules électriques en moins de 20 minutes, et délivre jusqu'à 150kW de puissance.



« Nous nous réjouissons de participer à cette exposition qui véhicule des messages forts et chers à DBT que sont le made in France, l'écologie et l'innovation. Dans notre secteur, nous sommes la seule PME en France qui puisse se féliciter de concevoir et de produire dans les Hauts-de-France et de sous-traiter dans l'Hexagone. Notre Groupe œuvre tous les jours pour améliorer la fiabilité et la performance énergétique de ses solutions. Nous espérons que cet événement sera une opportunité d'inciter le plus grand nombre à s'intéresser à notre activité et à prendre part à la transition écologique. » déclare Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT









À PROPOS DE DBT



Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :



La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.



La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev



La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.





