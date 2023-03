AGM 2023: Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

DBV Technologies S.A.

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Détermination de la provision pour perte à terminaison sur le contrat de collaboration à long terme Nestlé Health Science

Notes 12 et 15 de l'annexe aux comptes consolidés

Point clé de l'audit

Comme indiqué en Notes 12 et 15 de l'annexe aux comptes consolidés, la société a signé le 31 mai 2016 un accord de collaboration avec Nestlé Health Science pour le développement et la commercialisation de MAG1C, un patch-test, prêt à l'emploi et standardisé, destiné au diagnostic de l'APLV (allergie au lait de vache) chez les nourrissons. L'accord prévoit que DBV Technologies développe ce test et pourra recevoir jusqu'à 100 millions d'euros pour les étapes de développement, d'obtention des autorisations réglementaires et de commercialisation.

Comme indiqué en Note 1, les revenus issus de ce contrat constitue des Autres produits déterminés selon la méthode du pourcentage à l'avancement sur la base des coûts engagés. La mesure de l'avancement des travaux est revue régulièrement et une provision est comptabilisée, lorsque les coûts restant à encourir jusqu'à l'achèvement des obligations de performance sont supérieurs aux produits restant à recevoir.

La Société peut être amenée à comptabiliser une provision correspondant à la différence entre les coûts restant à encourir et les produits restant à comptabiliser jusqu'à l'achèvement des obligations de performance. En conséquence, l'évaluation des coûts et la mesure de l'avancement des activités de développement menées dans le cadre de cet accord avec Nestlé Health Science nécessitent des jugements et des estimations significatifs, en particulier pour ce qui concerne l'évaluation des coûts restant à encourir et l'appréciation du calendrier de réalisation de l'essai clinique PII (phase II).

Au 31 décembre 2022, la Société a mis à jour la mesure de l'avancement de l'essai clinique PII exécutée dans le cadre de ce contrat, et les coûts estimés restant à encourir jusqu'à l'achèvement PII. Les essais cliniques ayant été retardés en particulier par des difficultés dans le recrutement de nouveaux patients, la Société prévoit devoir engager des coûts cliniques et de production supplémentaires et des retards dans la réalisation des prochaines étapes. En conséquence, la mesure de l'avancement a été révisée à la baisse engendrant l'annulation de 874 milliers de dollars en Autres Produits, portant la provision totale à hauteur de 19 835 milliers de dollars.

L'évaluation des coûts restant à encourir et la mesure de l'avancement des activités menées dans le cadre de l'accord de collaboration avec Nestlé Health Science est un point clé de l'audit dans la mesure où l'évaluation des coûts restant à engager nécessite une part importante de jugement et d'estimation qui ont une incidence directe sur la reconnaissance des autres produits et l'estimation des provisions pour contrat onéreux comptabilisées dans les comptes consolidés.

Réponses apportées

Nos travaux ont notamment consisté, entre autres, à :

Comparer le prix indiqué dans l'accord de collaboration avec Nestlé Health Science et son avenant pour chacun des jalons identifiés avec le montant à recevoir tel que déterminé par la société pour satisfaire les obligations de performance ;