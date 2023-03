Montrouge, France, le 24 mars (21h 30 CET) 2023

Assemblée Générale Mixte du 12 avril 2023

Modalités de mise à disposition des informations et documents préparatoires à l’Assemblée Générale

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – NASDAQ : DBVT), société biopharmaceutique française au stade clinique, tiendra son Assemblée Générale Mixte le mercredi 12 avril à 10h00 (heure de Paris), au siège de la Société, 177-181 Avenue Pierre Brossolette à Montrouge (92120).

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation à l’Assemblée Générale a été publié au BALO du 8 mars 2023 (n° 2300429). L’avis de convocation a été publié au BALO du 24 mars 2023 (n° 2300600) et dans les Affiches parisiennes le 24 mars 2023.

Les informations et documents préparatoires à cette Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires de la Société selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. Les documents visés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société (www.dbv-technologies.com).

Tout actionnaire souhaitant recevoir ces documents par voie postale ou par voie électronique peut en faire la demande jusqu’au cinquième jour avant l’Assemblée Générale, soit jusqu’au vendredi 7 avril 2023 à minuit, heure de Paris, directement sur l’adresse mail dédiée de la Société : investors@dbv-technologies.com. Pour

les actionnaires au porteur, cette demande devra être accompagnée d’une attestation d’inscription dans les comptes-titres tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier.

Retransmission de l’Assemblée Générale

Mercredi 12 avril 2023, à compter de 10h00 (heure de Paris), l’Assemblée Générale fera l’objet d’une retransmission en direct sur le site de la Société www.dbv-technologies.com.

Les actionnaires pourront également avoir accès à la retransmission en différé de l’Assemblée sur le site de la Société pendant les deux ans suivant la tenue de l’Assemblée Générale.

A propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l’immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, et constitue la méthode de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la Société vise à transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV Technologies sur les allergies alimentaires comprennent des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Basking Ridge, NJ. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (symbole : DBVT).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations, notamment des déclarations concernant le potentiel thérapeutique de Viaskin™ Peanut en tant que traitement pour les enfants allergiques aux arachides et les avantages potentiels de l’EPIT™. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties et comportent des risques et des incertitudes substantiels et celles-ci peuvent être affectés par les conditions du marché ainsi que par d'autres risques et incertitudes exposés dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF") ainsi que dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") des États-Unis, et dans les documents et rapports futurs déposés auprès de l'AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. À l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Contact investisseurs

Anne Pollak

DBV Technologies

+1 857-529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact média

Angela Marcucci

DBV Technologies

+1 646-842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

