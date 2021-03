DBV TECHNOLOGIES : Viviane Monges présidente du comité d'audit

DBV Technologies a nommé Viviane Monges, administratrice et membre du comité d'audit du conseil d'administration, en tant que présidente du comité d'audit en remplacement de Claire Giraut. Viviane Monges est membre du conseil d'administration et du comité d'audit de DBV Technologies, depuis mai 2019. Elle siège actuellement au conseil d'administration de Novo Holdings au Danemark, d'Union Chimique Belge (UCB) en Belgique, d'Idorsia Pharmaceuticals en Suisse et de Voluntis SA en France.



Plus tôt dans sa carrière, Viviane Monges a occupé plusieurs postes de direction financière chez Wyeth Pharmaceuticals, Novartis OTC, Galderma et, plus récemment, comme directrice financière de la division Business Excellence de Nestlé.