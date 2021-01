DBV Technologies : Bilan semestriel du contrat de liquidité DBV Technologies avec ODDO BHF

Informations Réglementées

Montrouge, France, le 29 janvier (22 h 30 CET), 2021

Bilan semestriel du contrat de liquidité DBV Technologies avec ODDO BHF

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq : DBVT), société biopharmaceutique française, publie aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec ODDO BHF.

A la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

112 302 titres DBV Technologies ;

229 086,53 euros.

Lors de la mise en place du contrat en juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

24 313 titres DBV Technologies ;

682 454,94 euros.

Le nombre de transactions exécutées sur le 2nd semestre 2020 est :

Achats : 1180 transactions

Ventes : 1136 transactions

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

517 291 titres et 2 005 858,40 euros à l’achat

458 090 titres et 1 841 496,60 euros à la vente

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin® utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, qui est la méthode développée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la société s’attache à transformer en toute sécurité la prise en charge des patients souffrant d’une allergie alimentaire. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin® Peanut. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345) et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Contact Relations investisseurs de DBV

Anne Pollak

+ 1 (857) 529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact Médias

Angela Marcucci

+1 (646) 842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

