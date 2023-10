DBV Technologies : Virginie Boucinha (ex-Sanofi) nommée Directrice financière

Le 17 octobre 2023 à 10:54 Partager

DBV Technologies a annoncé la nomination de Virginie Boucinha au poste de Directrice financière, à compter du 6 novembre 2023. Diplômée de Paris School of Business , elle était depuis février 2022 Directrice de la performance du Groupe Pierre Fabre, après avoir été de 2018 à 2021 Directeur de la Transformation de Sanofi, un groupe au sein duquel elle a passé quinze ans. Elle aura la responsabilité de la gestion financière, des technologies de l’information, de la planification stratégique et des relations avec les investisseurs.



Virginie Boucinha a occupé différents postes de direction chez Sanofi, notamment celui de Directrice de Cabinet du Directeur Général, de Directrice de la transformation globale, et de Directrice Financière de la région Inde et Asie du Sud.