DBV Technologies : annonce des avancées règlementaires sur Viaskin™ Peanut pour les enfants âgés de 4 à 11 ans

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe actuellement Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l'immunothérapie épicutanée, ou EPITTM, la méthode de DBV consistant à administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, l'entreprise s'engage à transformer en toute sécurité les soins aux patients souffrant d'allergies alimentaires. Les programmes d'allergies alimentaires de DBV comprennent des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. DBV Technologies a un siège mondial à Montrouge, en France, et des bureaux à Bagneux, en France, ainsi que des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, dans le New Jersey et à New York, dans l'État de New York. Les actions ordinaires de l'entreprise sont négociées sur le segment B d'Euronext Paris (Ticker: DBV, ISIN code: FR0010417345), et les ADS de la Société (chacune représentant la moitié d'une action ordinaire) sont négociées sur le Nasdaq Global Select Market (Ticker : DBVT).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations et estimations prospectives, y compris des déclarations concernant la conception des essais cliniques prévus de DBV, le calendrier prévu pour les demandes réglementaires et le lancement des essais cliniques, les interactions futures potentielles avec la FDA, les avantages potentiels de Viaskin™ Peanut, le développement continu de l'immunothérapie épicutanée par DBV, la mise en œuvre du plan de restructuration global de DBV, les économies potentielles attendues du plan de restructuration global, et les prévisions de DBV concernant sa trésorerie. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des aléas substantiels. À ce stade, les produits de l'entreprise n'ont été autorisés dans aucun pays. Parmi les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux décrits ou projetés dans les présentes, peuvent être cités, les incertitudes liés à l'ouverture d'un site investigateur, au début des essais cliniques, au recrutement et au suivi des patients, ainsi qu'à la capacité de DBV à respecter d'autres délais et étapes prévus, notamment au regard de la pandémie de COVID-19 en cours ; les incertitudes liées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes ; les risques liés au fait de savoir si les résultats d'un essai clinique seront prédictifs des résultats d'essais futurs ; le risque que les essais et les études soient retardés et n'aient pas de résultats