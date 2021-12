DBV Technologies chute, revers pour le Viaskin Peanut en Europe

PARIS, 21 décembre (Reuters) - DBV Technologies dévisse mardi en Bourse de Paris après avoir demandé à l'Agence européenne des médicaments (AEM) le retrait de sa demande d'autorisation de mise sur le marché de Viaskin Peanut, son traitement expérimental phare de l’allergie aux arachides.

A 10h30, la société biopharmaceutique, qui est sortie de l'indice SBF 120 lundi, chute de 17,98% à 4,017 euros, au plus bas depuis un an.

Dans un communiqué publié lundi soir, DBV indique que sa décision se base sur l'opinion du comité des médicaments à usage humain de l'AEM selon lequel les données disponibles à ce jour issues d'une seule étude pivot ne sont pas suffisantes pour éviter une objection majeure.

"La décision de DBV de retirer l’autorisation de mise sur le marché pour Viaskin Peanut est le résultat d’une réflexion approfondie visant à soumettre la demande la plus solide possible pour les patients de l'Union Européenne", a indiqué Pharis Mohideen, directeur médical du groupe qui compte lancer une nouvelle étude de phase III pour obtenir à terme le feu vert des autorités européenne et américaine.

L'action DBV avait grimpé d'environ 53% le 2 novembre 2020 après la validation du dépôt de sa demande d'autorisation du Viaskin Peanut par l'agence européenne. (Reportage Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)