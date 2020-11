DBV Technologies : demande d'AMM validée par l'EMA

02/11/2020 | 08:03

DBV Technologies annonce que le dépôt de sa demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour son produit expérimental Viaskin Peanut (DBV712) a été validé par l'Agence européenne des médicaments (EMA).



Cette validation confirme que la demande est suffisamment complète pour entamer le processus d'examen formel du patch épicutané expérimental non invasif à prise quotidienne unique visant à traiter l'allergie aux arachides chez les enfants âgés de 4 à 11 ans.



Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) examinera la demande et fera une recommandation à la Commission européenne sur l'octroi éventuel d'une AMM. DBV attend la première série de questions de l'EMA environ 120 jours après cette validation.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.