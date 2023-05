DBV Technologies : en nette hausse après de bons résultats sur l'allergie à l'arachide

DBV Technologies (+11% à 3,33 euros) figure parmi les plus fortes hausses du marché SRD après l’annonce de la publication par le « New England Journal of Medicine » des données de l’étude Epitope de phase 3 évaluant son produit Viaskin Peanut chez les enfants de 1 à 3 ans. La biotech précise que cette publication démontre que le traitement par immunothérapie épicutanée (EPITTM) avec Viaskin Peanut était statistiquement supérieur au placebo pour désensibiliser les enfants à l’arachide en augmentant la dose d’arachide déclenchant les symptômes allergiques.



Ces données sont considérées comme de " très bonnes nouvelles " pour les enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide, car il n'existe actuellement aucune option thérapeutique approuvée pour les enfants allergiques à l'arachide âgés de moins de 4 ans.



Daniel Tassé, directeur général de DBV Technologies, commente : " Cette publication intervient peu de temps après avoir reçu le retour de la FDA sur le pre-BLA (demande de licence de produit biologique), qui a tracé la voie réglementaire pour notre programme Viaskin Peanut chez les enfants de 1 à 3 ans. Les parents et les soignants attendent avec impatience des options thérapeutiques approuvées par la FDA dans ce groupe d'âge ".