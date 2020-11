Montrouge, France, le 9 novembre (7h30 CET) 2020

DBV Technologies invitée à présenter lors de prochaines conférences Investisseurs

DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd’hui sa participation aux conférences investisseurs virtuelles suivantes. Lors de chaque conférence Daniel Tassé, Directeur Général, participera à un « fireside chat ».

Crédit Suisse Healthcare Conference, 9 au 12 novembre.

Le “fireside chat” aura lieu le mercredi 11 novembre 2020 à 12h30 ET (18h30 heure française).

Stifel Healthcare Conference, 16 novembre.

Le “fireside chat” aura lieu lundi 16 novembre 2020 à 8h ET (14h heure française).

Evercore HealthconX, 1 au 3 décembre.

Le “fireside chat” aura lieu le mardi 1er décembre 2020 à 12h35 ET (18h35 heure française).

Une retransmission en direct des « fireside chat » sera disponible dans la section Investisseurs et médias du site web de la société :

https://www.dbv-technologies.com/fr/investor-relations/

Un replay des présentations sera aussi disponible sur le site internet de DBV après chaque évènement.

A propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin® utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, qui est la méthode développée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la société s’attache à transformer en toute sécurité la prise en charge des patients souffrant d’une allergie alimentaire. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin® Peanut. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345) et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Contact Relations Investisseurs

Anne Pollak

+1 857-529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact Média

Angela Marcucci

+1 646-842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

Pièce jointe