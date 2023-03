DBV Technologies : le titre avance, la trésorerie rassure

La société biopharmaceutique DBV Technologies s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris suite à la présentation de ses résultats annuels, marqués par un renforcement de sa situation financière.



DBV a indiqué hier soir que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 209,2 millions de dollars au 31 décembre 2022, à comparer avec 77,3 millions au 31 décembre 2021.



Le groupe explique cette amélioration pat les 194,1 millions de dollars levés dans le cadre de ses financements par ATM, mis en place en mai 2022, qui avaient été suivis d'un placement privé d'actions au mois de juin.



Pour les analystes d'Invest Securities, qui estime le 'cash burn' (consommation de trésorerie) de l'entreprise autour de 70 millions de dollars par an, la position de trésorerie actuelle devrait lui assurer une visibilité financière jusqu'au second semestre 2024.



Invest souligne toutefois anticiper une hausse des dépenses liées à la R&D du fait de l'accélération de l'essai clinique de phase III pivot en cours évaluant le patch Viaskin Peanut dans l'allergie aux arachides.



Après un premier retour négatif en 2020, la société a en effet réussi à obtenir l'accord de la FDA américaine pour la relance de cette étude, dont le recrutement de patients a démarré fin 2022.



Sur l'exercice 2022, DBV a réduit sa perte nette à 96,3 millions de dollars, contre une perte nette de 97,8 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.



Après une ouverture en hausse de quasiment 3%, le titre affichait vers 9h40 un gain de 1,4%.



