DBV Technologies : AGM 2021 – Procès Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle

DBV TECHNOLOGIES

SA au capital de 5 494 688,70 euros

SIEGE SOCIAL : 177-181, avenue Pierre Brossolette - 92120 Montrouge

441 772 522 R.C.S. Nanterre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 19 MAI 2021

TENUE A HUIS CLOS

PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION

Le 19 mai 2021 à 14h00, au siège social, les actionnaires, ont été convoqués en Assemblée Générale Mixte par le Conseil d'Administration.

L'avis préalable été publié au BALO du 14 avril 2021.

L'avis de convocation a été publié au BALO du 3 mai 2021 et dans un service de presse en ligne le 3 mai 2021 sur le site internet affiches-parisiennes.com.

Les actionnaires titulaires de titres nominatifs ont été convoqués par pli postal en date du 3 mai 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée et étendue par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021) portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'administration a décidé la tenue de l'Assemblée générale, à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et de toute autre personne autorisée à y assister.

Compte-tenu de l'absence de faculté pour les actionnaires d'assister physiquement à l'assemblée, ces derniers ont pu donner procuration à une personne nommément désignée ou au Président ou voter par correspondance en utilisant le formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la société (www.dbv-technologies.com) depuis le vingt et unième jour ouvré précédent l'assemblée ainsi que par voie électronique via la plateforme sécurisée Votaccess.

Ces modalités de participation à la présente assemblée et les modalités de vote ont été décrites dans les avis de convocation et ont fait l'objet d'un communiqué de presse publié le 28 avril 2021.

L'Assemblée est présidée par Michel de Rosen, président du Conseil d'Administration.

L'assemblée fait l'objet d'une retransmission audio en direct accessible par un lien Internet accessible à tous sur le site internet de la Société. Cette retransmission, d'une durée d'environ

