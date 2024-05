Châtillon, France, le 30 mai (22h30 CEST) 2024

DBV Technologies participera au prochain congrès EAACI 2024

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans les options de traitement des allergies alimentaires et d'autres conditions immunologiques présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits, a annoncé aujourd'hui sa prochaine participation au congrès European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), du 31 mai au 3 juin à Valence, en Espagne.

Une présentation « Flash Talk » de Nicolette Arends, M.D., Erasmus University Rotterdam, décrira les données recueillies sur la consommation accidentelle d'arachides dans le cadre de l'étude de phase 3 EPITOPE de DBV et de son étude de prolongation en ouvert en cours chez les enfants allergiques à l'arachide âgés de 1 à 3 ans. DBV tiendra également un symposium et un stand dans le hall d'exposition de l'EAACI.

« Nous sommes résolument engagés à constituer les données cliniques et de sécurité d’emploi à long terme de Viaskin Peanut dans la population pédiatrique, y compris l'analyse des réactions qui se produisent lors d'une consommation accidentelle », a déclaré Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies. « Bien que l'évitement soit la première ligne de défense, une exposition accidentelle nécessitera le plus souvent des options de traitement approuvées qui peuvent aider à fournir une protection. »

« Nous suivons la consommation accidentelle d’arachides dans nos études cliniques afin de mieux comprendre comment l'immunothérapie épicutanée avec Viaskin Peanut peut aider à réduire le risque de réaction allergique au fil du temps », a déclaré Pharis Mohideen, M.D. Directeur Medical de DBV Technologies. « L'analyse de l'exposition à la consommation accidentelle d'arachides permet de mieux caractériser le bénéfice clinique réel que Viaskin Peanut pourrait apporter s'il était approuvé. »

Le symposium de DBV, « Epicutaneous route: An innovative potential approach to food immunotherapy », sera animé par Stefania Arasi, MD, PhD, Msc, allergologue pédiatrique et chercheur au sein de l'unité d'allergologie pédiatrique de l'hôpital de recherche pour enfants Bambino Gesù, à Rome, en Italie, et actuel directeur de la section pédiatrique de l'EAACI, et par Philippe Eigenmann, MD, allergologue pédiatrique et chef de l'unité d'allergologie pédiatrique de l'hôpital universitaire de Genève, à Genève, en Suisse. Des conférences seront également données par Luciana Tanno, M.D., Ph.D., allergologue, division allergies, de l’hôpital universitaire de Montpellier, Montpellier, France, sur les applications cliniques potentielles de la voie épicutanée, et Pablo Rodríguez del Río, M.D., Ph.D., allergologue, à l’Hôpital Infantile Universitaire Niño Jesús, département d'allergologie, Madrid, Espagne, sur les résultats les plus récents et les perspectives de la voie épicutanée dans l'allergie à l'arachide.

DBV tiendra un stand (F10) dans le hall d'exposition où les participants pourront explorer davantage l'immunothérapie épicutanée avec Viaskin, y compris nos études cliniques en cours chez les enfants allergiques à l'arachide.

Détails de la présentation « Flash Talk »

« Reactions Due to Accidental Peanut Consumption During Epicutaneous Immunotherapy for Peanut Allergy in Toddlers » présentée par Nicolette Arends, M.D. Researcher, Pediatrics Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Netherlands

Titre de la session : Flash Talks on Pediatrics

Numéro de la session : FT 15

Date de la séance : dimanche 2 juin 2024

Heure de la session : 08h30 – 10n30 CEST

Un enregistrement audio de la présentation « Flash Talk » sera disponible sur la plateforme du congrès. Une copie du poster sera disponible après la présentation sur la page Publications scientifiques et Présentations de la section Notre science du site web de l'entreprise www.dbv-technologies.com.

Symposium

« Epicutaneous route: An innovative potential approach to food immunotherapy » sera animé par Stefania Arasi et Philippe Eigenmann.

Date et lieu : Samedi 1er juin, 12h00 - 13h00 CEST, Salle Malaga

Conférences : Introduction - Dr. Stefania Arasi The epicutaneous route: from the concept to potential clinical applications- Dr. Luciana Tanno The epicutaneous immunotherapy for peanut allergy: most recent results and perspectives - Dr. Pablo Rodríguez del Río Conclusion - Dr. Philippe Eigenmann



À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l'étude de l'utilisation de sa plateforme technologique exclusive, Viaskin™, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l'anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l'immunothérapie épicutanée (EPIT™), la plateforme Viaskin est conçue pour dispenser des quantités de microgrammes d'un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L'EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l'allergie sous-jacente d'un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l'allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s'est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d'allergies alimentaires. Les programmes d'allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec Viaskin Peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l'arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Stock Market (symbole : DBVT)

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse est susceptible de contenir des déclarations prospectives et des estimations, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations sur le potentiel thérapeutique de Viaskin™ Peanut et EPIT™ et les efforts réglementaires et cliniques prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les organismes de réglementation, et la capacité de tout produit candidat de DBV, s'il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d'allergies alimentaires. Ces déclarations et estimations prévisionnelles ne constituent ni des promesses, ni des garanties et comportent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, la vente des produits candidats de DBV n'a été autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document, figurent les incertitudes liées généralement à la recherche et au développement, aux études cliniques et aux examens et approbations réglementaires qui s’y rapportent ainsi que la capacité de DBV à mettre en œuvre avec succès ses mesures de discipline budgétaire. Une liste et une description plus détaillée des risques et des incertitudes susceptibles d’entrainer une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives de ce communiqué de presse figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ( » AMF “), dans les documents et les rapports déposés par DBV auprès de la Securities and Exchange Commission (” SEC ») des États-Unis, y compris dans le rapport annuel de DBV sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, déposé auprès de la SEC le 7 mars 2024, et dans les documents et rapports futurs déposés par DBV auprès de l'AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. À l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Viaskin et EPIT sont des marques commerciales de DBV Technologies.

Contact avec les investisseurs

Katie Matthews

DBV Technologies

katie.matthews@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Angela Marcucci

DBV Technologies

angela.marcucci@dbv-technologies.com

