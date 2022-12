DBV Technologies : plus forte hausse du SRD à la clôture du vendredi 23 décembre 2022

DBV Technologies (+17,45% à 2,80 euros)La biotech s'est envolée ce jour après avoir annoncé que l'agence réglementaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA), a levé la suspension clinique partielle de l'essai clinique de phase 3 " Vitesse " qui évaluera son patch Viaskin Peanut 250 ug modifié chez des enfants âgés de 4 à 7 ans. Les volumes ont dépassé les 2,828,000 titres échangés, contre quelque 71 000 sur la séance d'hier. L'action DBV gagne plus de 30% sur 12 mois après un plus haut en août à 5,48 euros.