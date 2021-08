DBV Technologies : position de trésorerie de 125,5 millions de dollars au 30 juin 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire spécialisé dans le traitement des allergies alimentaires DBV Technologies a annoncé lundi soir disposer d'une trésorerie de 125,5 millions de dollars (105,6 millions d'euros) au 30 juin 2021 pour financer ses recherches. Ce montant s'inscrit en baisse de 36,1% sur un an.

Le groupe a accusé une perte nette de 60,1 millions de dollars au premier semestre, contre une perte nette de 89,1 millions d'euros un an plus tôt. La perte par action ressort à 1,09 dollar, à comparer à 1,67 dollar par action un an auparavant.

Les produits opérationnels de la société se sont établis à 1,5 million de dollars sur le semestre écoulé, contre 8,3 millions d'euros au cours du premier semestre 2020.

Concernant ses perspectives, DBV Technologies a indiqué continuer à appliquer des mesures de discipline budgétaires. Sur la base de ses hypothèses actuelles, la société s'attend à ce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie actuels financent ses activités jusqu'au second semestre 2022.

