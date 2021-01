DBV Technologies : processus de restructuration approuvé

DBV Technologies annonce que le processus de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi en France a été approuvé. Elle se traduira par une réduction de plus de 200 emplois, ce qui permettra de disposer d'une équipe mondiale restante de 90 personnes.



La société biopharmaceutique prévoit que toutes les réductions d'effectifs seront achevées d'ici la fin du premier trimestre 2021, ainsi qu'une décélération continue de sa consommation moyenne mensuelle de liquidités, jusqu'au deuxième semestre 2021.



Sur la base de ses hypothèses actuelles pour l'avancement de son dossier réglementaire et la mise en oeuvre de son plan, ces efforts devraient, selon DBV, permettre d'étendre considérablement son horizon de trésorerie jusqu'au second semestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.