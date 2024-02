DBV Technologies : recul du titre, feu vert de Xolair aux USA

DBV Technologies recule de presque 2% lundi à la Bourse de Paris dans le sillage du feu vert accordée par l'autorité de santé américaine (FDA) à la commercialisation de Xolair, le traitement de Roche contre les allergies alimentaires.



Vendredi, Roche a annoncé que la FDA avait autorisé la mise sur le marché aux Etats-Unis de Xolair pour les enfants et les adultes souffrant d'allergies alimentaires suite à une exposition accidentelle.



Ce feu vert intervient alors que les résultats d'une étude de phase III ont montré que Xolair augmentait significativement la quantité d'arachide, de lait, d'oeuf et de noix de cajou nécessaire pour provoquer une réaction allergique.



Aux Etats-Unis, 17 millions de personnes présentent des allergies alimentaires confirmées, et plus de 40% des enfants et plus de 50% des adultes souffrant d'allergies ont présenté une réaction sévère au moins une fois dans leur vie.



'DBV, qui était l'acteur le mieux positionné dans ce domaine, se fait doubler', déplorent ce matin les analystes d'Invest Securities, qui rappellent que la société française a été contrainte de relancer une nouvelle étude de phase III pour satisfaire aux recommandations de la FDA et de l'EMA.



Cet essai n'ayant démarré que début 2022, les résultats ne sont pas attendus avant 2025, ce qui suppose une mise sur le marché au plus tôt en 2026, ajoute la société de Bourse.



Invest Securities fait par ailleurs remarquer que les patchs développés par DBV n'adressent qu'une seule allergie alimentaire, contrairement à Xolair qui permet de limiter la réaction allergique.



Les analystes soulignent par ailleurs les moyens financiers de DBV sont inférieurs à ceux de Roche, qui peut s'appuyer sur un réseau commercial déjà bien établi à l'inverse de DBV.



Toutefois, le patch de DBV, s'il devait être approuvé, pourrait se révéler moins coûteux à la production et donc moins cher à la vente, poursuit Invest.



'Il pourrait également bénéficier d'un autre atout en termes de mode d'administration, surtout chez les jeunes enfants, puisque le patch est apposé une fois par jour dans le dos du sujet contre une injection par seringue pour ce qui concerne le Xolair', conclut la firme parisienne.



