DBV Technologies : résultats positifs de l'étude EPITOPE

DBV Technologies annonce que son étude pivot de phase III EPITOPE, qui évaluait la sécurité d'emploi et l'efficacité de Viaskin Peanut pour le traitement des jeunes enfants allergiques à l'arachide âgés d'un à trois ans, a atteint à son critère d'évaluation principal.



Viaskin Peanut a en effet démontré un effet thérapeutique statistiquement significatif, avec 67% des sujets du groupe Viaskin Peanut 250 µg répondant aux critères de réponse au traitement après 12 mois de thérapie, par rapport à 33,5% des sujets du groupe placebo.



Les résultats ont été généralement conformes avec le profil de tolérance observé dans les études cliniques précédentes. DBV a l'intention d'analyser davantage les données d'EPITOPE et d'explorer les voies réglementaires pour Viaskin Peanut dans cette tranche d'âge.



