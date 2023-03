Montrouge, France, le 2 mars (22h30 CET) 2023

DBV technologies annonce ses résultats financiers pour l’exercice 2022 et fait le point sur l’évolution récentes des activités

DBV a terminé EVOLVE, une étude de 12 semaines sur l'expérience d'utilisation, par les soignants et les patients, du patch Viaskin Peanut modifié chez des enfants âgés de 4 à 11 ans, allergiques à l'arachide.

DBV clôture l’exercice 2022 avec une situation nette de trésorerie de $209,2 millions.

DBV Technologies S.A. (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq : DBVT), société biopharmaceutique spécialisée en phase clinique, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice 2022. Les procédures d’audit ont été finalisées par les commissaires aux comptes de la Société et les états financiers – préparés selon les normes IFRS et IFRS respectivement dans le cadre du Document d’Enregistrement Universel et du formulaire 10-K – ont été approuvés par le Conseil d’Administration du 2 mars 2023.

EVOLVE

DBV a réalisé EVOLVE, une étude de 12 semaines sur l'expérience d'utilisation, par les soignants et les patients, du patch Viaskin Peanut modifié, auprès de 50 enfants âgés de 4 à 11 ans, allergiques à l'arachide. L'objectif d'EVOLVE était d'évaluer la notice d'utilisation (IFU) et la facilité d’utilisation du patch Viaskin Peanut modifié.

L'étude a conclu que le mode d'emploi actualisé de Viaskin Peanut permettait une application correcte du patch, sans que les bords du patch ne se soulèvent ou que les patchs ne se détachent directement après l'application. En outre, EVOLVE a conclu que la majorité des parents/soignants ont fait état d'une expérience positive quant à la facilité d'utilisation du patch Viaskin Peanut modifié.

Dans le cadre d'EVOLVE, DBV a également testé la fonctionnalité d'un journal électronique pour les patients (eDiary) afin de recueillir des informations sur les activités de la vie quotidienne et les évaluations de l'adhésion du patch. Comme annoncé précédemment, VITESSE évaluera l'adhésion du patch Viaskin Peanut modifié et DBV inclura un test statistique de l'adhésion dans le plan d'analyse statistique de VITESSE. EVOLVE a confirmé que l'outil eDiary peut être utilisé par les soignants dans VITESSE pour capturer les données d'adhésion en vue d'une éventuelle demande de BLA.

Résultats financiers pour l’exercice 2022

Les états financiers consolidés annuels de la Société sont établis conformément aux normes internationales d'information financière ("IFRS") telles qu'adoptées par l'Union européenne, ainsi qu’aux principes comptables généralement acceptés aux États-Unis ("US GAAP"). Sauf indication contraire, les données financières sont présentées selon les deux référentiels comptables U.S. GAAP et IFRS, et commentés sur la base des états financiers U.S. GAAP. Les différences entre les états financiers consolidés en normes U.S. GAAP et IFRS sont principalement dues aux écarts découlant de l'application des normes relatives aux contrats de location.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

En millions de dollars







US GAAP IFRS Exercice clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2022 2021 2022 2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture 77,3 196,4 77,3 196,4 Augmentation/(diminution) de la trésorerie 131,9 (119,1) 131,9 (119,1) Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (55,7) (108,2) (51,4) (104,1) Flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (0,1) (0,4) (0,1) (0,4) Flux de trésorerie net lié aux activités de financement 194,1 0,3 189,9 (3,9) Incidence des variations du cours des devises (6,5) (10,7) (6,5) (10,7) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 209,2 77,3 209,2 77,3

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élèvent à $209,2 millions au 31 décembre 2022 contre $77,3 millions au 31 décembre 2021, soit une augmentation de $131,9 millions expliquée par :

(1) $194,1 millions provenant principalement des financements par ATM en mai 2022 ($14,1 millions nets des coûts de transaction), puis par placement privé d’actions en juin 2022 ($180,4 millions nets des coûts de transaction) ;





(2) $26,1 millions remboursés des autorités fiscales françaises pour les crédits d’impôt recherche des exercices 2019, 2020, et 2021 ;





Et partiellement compensé par :

(3) $81,8 millions de flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles, avant remboursement de $26,1 millions des crédits d’impôt recherche, soit une diminution de 24% par rapport à l’exercice précédent clos le 31 décembre 2021, reflétant les mesures de gestion des coûts initiées et poursuivies depuis 2020 ;





En millions de dollars



US GAAP IFRS FY22 FY21 FY20 FY22 FY21 FY20 Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles 55,7 108,2 165,6 51,4 104,1 160.9 Remboursements de crédits impôt recherche 26,1 - - 26,1 - - Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles, retraité des remboursements de crédits impôt recherche 81,8 108 ,2 165,6 77,5 104,1 160,9 Variation par rapport à l’année précédente -26,4 -57,4 -26,6 -56,8 -24% -35% -26% -35%

(4) $6,5 millions d’incidence négative des variations du cours des devises.





La position de trésorerie de la Société, présentée en US dollars, a bénéficié de l’impact du taux de change Euro – US Dollars au cours du dernier trimestre. Les activités et dépenses de la Société au cours du quatrième trimestre sont en ligne avec les prévisions et continuent de refléter la discipline budgétaire de DBV.

Produits opérationnels

En millions de dollars







US GAAP IFRS Exercice clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Crédits impôts recherche 5,7 7,5 -1,8 -24% 5,7 7,5 -1,8 -24% Autres produits opérationnels (0,9) (1,8) +0,9 -51% (0,9) (1,8) +0,9 -51% Produits opérationnels 4,8 5,7 -0,9 -15% 4 ,8 5,7 -0,9 -15%

Les produits opérationnels s’élèvent à $4,8 millions au 31 décembre 2022 contre $5,7 millions au 31 décembre 2021, soit une diminution de $0,9 millions expliquée par :

(1) Une diminution de $1,8 millions du crédit d’impôt recherche de l’exercice 2022 par rapport au crédit d’impôt recherche de l’exercice 2021, principalement en raison de l’impact du plan de restructuration global annoncé en 2020 et complété en 2021 sur les coûts éligibles au crédit d’impôt recherche ;





(2) Partiellement compensée par la variation des autres produits opérationnels qui correspondent aux revenus reconnus à l’avancement du contrat de collaboration avec Nestlé Health Science (« NHS »).





Charges opérationnelles

En millions de dollars







US GAAP IFRS Exercice clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Recherche & Développement 75,5 70,3 +5,2 +7% 75,2 70,1 +5,1 +7% Frais commerciaux 1,6 4,4 -2,8 -63% 1,6 4,4 -2,8 -65% Frais généraux 24,3 30,5 -6,2 -20% 24,2 30,4 -6,1 -20% Restructuration - (0,9) +0,9 -100% - (0 ,9) +0,9 -100% Charges opérationnelles 101,5 104,3 -2,8 -3% 101,0 104,0 -2,9 -3% Dont charges liées au personnel 24,0 31,1 -7,1 -23% 24,0 31,1 -7,1 -23%

Les charges opérationnelles s’élèvent à $101,5 millions au 31 décembre 2022 contre $104,3 millions au 31 décembre 2021, soit une diminution de $2,8 millions expliquée par la diminution des charges liées au personnel faisant suite au plan de restructuration global annoncé en 2020 et poursuivi et terminé en 2021. L’effectif moyen au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022 est ainsi de 86 contre 101 et 270 au cours des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020 respectivement.

Cette diminution des charges opérationnelles reflète également la discipline financière stricte qui a été observée par tous les départements pour dédier les ressources à servir les objectifs d’essais cliniques ;

Perte nette et perte nette par action









US GAAP IFRS Exercice clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Résultat net en millions de dollars (96,3) (97,8) +1,5 -2% (96,0) (98,1) +2,0 -2% Résultat de base et dilué par action ($/action) (1,24) (1,78) +0,5 -30% (1,24) (1,79) +0,6 -31%

Le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 est une perte nette de $96,3 millions contre une perte nette de $97,8 millions pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

La perte nette par action (sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l’exercice) est de $1,24 pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Conférence Téléphonique

DBV organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion audio en direct le jeudi 2 mars 2023 à 23h00 (heure de Paris) afin de présenter les résultats financiers pour l’exercice 2022 et de faire le point sur l’évolution récentes de ses activités.

La conférence téléphonique sera accessible en utilisant les numéros de téléconférence ci-dessous et en demandant à rejoindre la conférence de DBV Technologies :

- États-Unis : 1-866-777-2509

- International : 1-412-317-5413

Une retransmission en direct de la conférence sera disponible sur le site web de la société, dans la section "Investisseurs et Presse" : https://www.dbv-technologies.com/fr/investor-relations/. Une rediffusion de la présentation sera également disponible sur le site web de DBV après l'événement.

ETAT RESUME DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

En millions de dollars







US GAAP IFRS Exercice clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2022 2021 2022 2021 Actif 246,5 146,7 246,5 146,3 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie 209,2 77,3 209,2 77 ,3 Dettes 52,1 47,4 52,0 47,3 Capitaux propres 194,5 99,3 194,5 99,0 Dont résultat net (96,3) (97,8) (96,0) (98,1)

ETAT RESUME DU COMPTE DE RESULTAT ET DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE

En millions de dollars







US GAAP IFRS Exercice clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2022 2021 2022 2021 Produits opérationnels 4,8 5,7 4,8 5,7 Recherche & Développement (75,5) (70,3) (75,2) (70,1) Frais commerciaux (1,6) (4,4) (1,6) (4,4) Frais généraux (24,3) (30,5) (24,2) (30,4) Restructuration - 0,9 - 0,9 Charges opérationnelles (101,5) (104,3) (101,0) (104,0) Résultat financier 0,4 0,4 0,3 (0,2) Impôt sur les sociétés (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 Résultat net (96,3) (97,8) (96,0) (98,1) Résultat de base et dilué par action ($/action) (1,24) (1,78) (1,24) (1,79)

ETAT RESUME DU TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

En millions de dollars







US GAAP IFRS Exercice clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2022 2021 2022 2021 Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (55,7) (108,2) (51,4) (104,1) Flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (0,1) (0,4) (0,1) (0,4) Flux de trésorerie net lié aux activités de financement 194,1 0,3 189,9 (3,9) Incidence des variations du cours des devises (présentation US GAAP) (6,5) (10,7) Augmentation/(diminution) de la trésorerie 131,9 (119,1) 138,4 (108,4) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture 77,3 196,4 77,3 196,4 Incidence des variations du cours des devises (présentation IFRS) (6,5) (10,7) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 209,2 77,3 209,2 77,3

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l’immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, et constitue la méthode de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la Société vise à transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV Technologies sur les allergies alimentaires comprennent des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Basking Ridge, NJ. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN: FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (symbole : DBVT).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et estimations prospectives, notamment des déclarations concernant, les prévisions de DBV concernant sa trésorerie, la conception des études cliniques prévues par DBV, les démarches cliniques et réglementaires prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les organismes réglementaires, et la capacité de l'un des produits candidats de DBV, s'il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d'allergies alimentaires. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des aléas substantiels. À ce stade, les produits candidats de DBV n’ont été autorisés à la vente dans aucun pays. Parmi les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou prévus dans ce document, peuvent être citées, les incertitudes liées de manière générale aux activités de recherche et de développement, aux essais cliniques, et aux examens et approbations réglementaires correspondants, y compris l'impact de la pandémie de COVID-19 et la capacité de DBV à mettre en œuvre avec succès ses mesures de discipline budgétaire. Une liste détaillée et une description de ces risques, aléas et autres risques, qui pourraient engendrer que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse, figurent dans les documents déposés par DBV auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») au titre de ses obligations réglementaires, dans les documents et rapports de la société déposés auprès de l’Autorité de réglementation et de contrôle des marchés financiers (« Securities and Exchange Commission » ou « SEC ») aux États-Unis, notamment dans le rapport annuel de DBV sur le formulaire 10-K relatif à l’exercice clôturé le 31 décembre 2022, déposé auprès de la SEC le 2 mars 2023, et dans les documents et rapports futurs publiés par DBV auprès de l’AMF et de la SEC. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne valent qu’à la date des présentes. Sauf lorsque cela est requis par la réglementation applicable, DBV ne prend aucun engagement quant à la mise à jour ou à la révision des informations contenues dans ce communiqué de presse.

