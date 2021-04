DBV Technologies S A : AGM 2021 – Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2021

Concernant les résolutions relatives à l'approbation des comptes annuels et consolidés ainsi qu'à la gouvernance de la Société, nous vous renvoyons au rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et au rapport sur le gouvernement d'entreprise (figurant dans le document d'enregistrement universel de la Société relatif à l'exercice 2020 déposé le 17 mars 2021 auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro D21-0141 et consultable sur le site Internet de la société ( https://www.dbv-technologies.com/fr/ ), et sur celui de l'Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ) .

4. Mandats d'administrateurs (sixième à dixième résolutions)

Nous vous rappelons que les mandats de membres du conseil d'administration de Mesdames Julie O'Neill et Vivianes Monges arrivent à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée Générale.

Sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, nous vous proposons de bien vouloir les renouveler pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Nous vous proposons également la nomination de Madame Adora Ndu et Monsieur Ravi Rao en qualité d'administrateurs, pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue au cours de l'année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Etant précisé que la nomination de Monsieur Ravi Rao est conditionnée à l'adoption de la 8ème résolution à caractère ordinaire de la présente Assemblée.

Enfin, nous vous proposons de bien vouloir ratifier la nomination de Monsieur Timothy E. Morris, faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration, aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Madame Claire Giraut. En conséquence, Monsieur Timothy E. Morris exercerait ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue au cours de l'année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Indépendance et parité

Nous vous précisons que le Conseil d'administration, sur avis du Comité des Nominations et de la Gouvernance, considère que Madame Viviane Monges, Madame Adora Ndu, Monsieur Ravi Rao et Monsieur Timothy E. Morris peuvent être qualifiés de membres indépendants au regard des critères d'indépendance du Code Middlenext, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise. A cet égard, il est notamment précisé que ces derniers n'entretiennent aucune relation d'affaires significative avec la Société.

Par ailleurs, si vous approuvez l'ensemble de ces propositions :

le Conseil serait composé de 4 femmes sur 10 membres, soit un taux de féminisation de 40%, en conformité avec les règles légales,

le Conseil serait composé de 6 membres indépendants, en conformité avec la recommandation du Code Middlenext.

Expertise, expérience, compétence

Les informations concernant l'expertise et l'expérience de Julie O'Neill et Viviane Monges sont détaillées dans le document d'enregistrement universel 2020 paragraphe 4.1.2.2.6.

Les informations concernant l'expertise et l'expérience de Madame Adora Ndu, Monsieur Ravi Rao et Monsieur Timothy E. Morris sont détaillées ci-après :

Mme Adora Ndu est actuellement vice-présidente du groupe, responsable de la stratégie mondiale de recherche et de développement, des collaborations scientifiques et de la politique chez BioMarin Pharmaceuticals (cotée) où elle dirige l'évaluation stratégique des risques et des opportunités pour l'ensemble des programmes de développement de BioMarin, la stratégie de communication et de collaboration scientifique en matière de R&D, ainsi que la politique mondiale de R&D et de réglementation. Chez BioMarin, le Dr Ndu a occupé plusieurs postes de direction stratégiques dans le domaine des affaires réglementaires, notamment en tant que vice-présidente et responsable des politiques, de la recherche, de l'engagement des patients et des affaires réglementaires internationales. Elle a présidé plusieurs comités d'affaires réglementaires, notamment pour l'Alliance for Regenerative Medicine et l'American Society for Gene and Cell Therapy, et a assuré la direction de nombreuses questions réglementaires. Adora Ndu a occupé pendant huit ans plusieurs fonctions au sein de la Food and Drug Administration (FDA), notamment en tant que directrice de la division de l'élaboration de la

Page 5 sur 34