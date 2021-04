DBV Technologies S A : annonce la nomination de Timothy E. Morris au conseil d'administration

Montrouge, France, 2 avril (22 h 30 CEST), 2021

DBV Technologies annonce la nomination de Timothy E. Morris au conseil d'administration

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd’hui la nomination provisoire de M. Timothy E. Morris en tant qu’administrateur, par le conseil d'administration de DBV, à compter du 30 mars 2021. M. Morris sera membre du comité d'audit du conseil d'administration. Avec l’arrivée de M. Morris, le conseil d'administration sera composé de neuf administrateurs.

« Nous sommes heureux d'accueillir Tim Morris en tant que nouvel administrateur au sein du conseil d'administration de DBV », a déclaré Michel de Rosen, président du conseil d'administration de DBV Technologies. « Tim apporte plus de vingt ans d'expérience de direction dans le secteur biopharmaceutique et il est très respecté pour ses capacités financières et commerciales. Nous pensons qu'il apportera une valeur ajoutée considérable à notre conseil d'administration et à DBV dans son ensemble ».

M. Morris est directeur des opérations et directeur financier de Humanigen, Inc. depuis août 2020. Avant de rejoindre l'équipe de direction d'Humanigen, il a occupé le poste de président du comité d'audit de la société. M. Morris a passé plus de deux décennies à diriger les fonctions financières, commerciales et de fabrication dans plusieurs sociétés biopharmaceutiques publiques, notamment Iovance, AcelRx, VIVUS et Questcor (anciennement Ribogene). M. Morris est diplômé en sciences commerciales avec une spécialisation en comptabilité de la California State University, à Chico, et est expert-comptable certifié (CPA).

« Les avancées réglementaires de DBV en Europe et aux Etats-Unis et le potentiel du pipeline en font un moment passionnant pour rejoindre la société », a déclaré Timothy Morris. « Je suis honoré de rejoindre DBV et je suis impatient de servir en tant que membre du conseil d'administration et du comité d'audit et de contribuer au succès de la société ».

La nomination de M. Morris est soumise à ratification et sera proposée au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se déroulera le 19 mai 2021.

A propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin™ utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, qui est la méthode développée par la Société pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la Société s’attache à transformer en toute sécurité la prise en charge des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de la Société relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques en cours sur Viaskin™ Peanut. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France), et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, dans le New Jersey, et à New York, dans l’État de New York. Les actions ordinaires de la société sont négociées sur le segment B d'Euronext Paris (Ticker : DBV, code ISIN : FR0010417345), qui fait partie de l'indice SBF120, et les ADS de la société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (Ticker : DBVT).

Déclarations Propsectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives y compris des déclarations concernant la nomination anticipée par la société d'un nouveau directeur et l'indépendance et l'éligibilité de ce dernier pour siéger au comité d'audit du conseil d'administration de la société. Ces déclarations prospectives et estimations ne sont pas des promesses ou des garanties et impliquent des risques et des incertitudes substantiels. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document figurent les incertitudes liées à la disponibilité, aux qualifications et à l'indépendance des candidats au poste d'administrateur. Une discussion plus approfondie des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives de ce communiqué de presse peut être trouvée dans les dépôts réglementaires de DBV Technologies auprès de l'Autorité des Marchés Financiers française, les dépôts et rapports de DBV Technologies auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris dans le rapport annuel de DBV Technologies sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, et les futurs dépôts et rapports de DBV Technologies. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. À l'exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans ce communiqué de presse.

