DBV Technologies S A : annonce les résultats de son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 2021 et la nomination du Dr Adora Ndu et du Dr Ravi Madduri Rao, en tant que nouveaux membres de son Conseil d'administration

Montrouge, France, 19 mai (22 h 30 CEST) 2021

DBV Technologies annonce les résultats de son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 2021 et la nomination du Dr Adora Ndu et du Dr Ravi Madduri Rao, en tant que nouveaux membres de son Conseil d'administration

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a tenu aujourd'hui son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. L’Assemblée Générale de DBV Technologies s’est déroulée au siège social de la société, à huis clos et en session virtuelle, sous la présidence de Michel de Rosen, Président du Conseil d’administration de DBV Technologies, et ce, sans la présence physique des actionnaires ou de toute autre personne autorisée à y assister.

Les actionnaires de la société ont approuvé toutes les résolutions pour lesquelles le Conseil d'administration de DBV Technologies avait recommandé un vote favorable. Ces résolutions et leurs résultats sont accessibles sur le site Web de la société, dans la rubrique Investisseurs et Presse : https://www.dbv-technologies.com/fr/investor-relations/financial-information/annual-reports/ .

Les actionnaires de la société ont notamment approuvé les nominations, avec effet immédiat, du Dr Adora Ndu, PharmD, JD, et du Dr Ravi Madduri Rao, MD, PhD, en tant qu’administrateurs indépendants. Le Dr Torbjorn Bjerke, MD, membre de longue date du Conseil d'administration de DBV Technologies, a décidé de prendre sa retraite et quitte le Conseil d’administration. Le Conseil d'administration de DBV Technologies est désormais composé de 10 administrateurs.

« Les résultats obtenus lors de l'Assemblée Générale de DBV Technologies méritent d’être salués. Nous sommes fiers d'accueillir Adora et Ravi en tant que nouveaux administrateurs indépendants, et nous nous réjouissons d'avoir intégré des professionnels aussi compétents au sein du Conseil. Au nom de l’ensemble du Conseil d’administration, je tiens également à remercier Torbjorn pour ses nombreuses années de conseils avisés et pour son expertise. » a déclaré Michel de Rosen. « L’expertise et les connaissances d’Adora et Ravi reflètent l’engagement résolu de DBV Technologies dans le développement de Viaskin Peanut et du pipeline de la société. Nous sommes convaincus qu'ils enrichiront les travaux de notre Conseil et contribueront à l’atteinte de nos objectifs. »

Le Dr Ndu est actuellement vice-présidente du groupe, responsable de la stratégie mondiale de recherche et développement, des politiques et collaborations scientifiques chez BioMarin Pharmaceutical. Elle apporte une expérience de plus de quinze ans dans le développement des médicaments et les affaires réglementaires. Le Dr Ndu a tenu pendant sept ans des postes de direction dans le secteur biopharmaceutique. Son expertise englobe la stratégie réglementaire, l'engagement auprès des patients, la promotion des médicaments sur ordonnance et une connaissance des marchés américain et internationaux. Le Dr Ndu a passé huit ans au sein de la Food and Drug Administration des États-Unis, au Center for Drug Evaluation and Research, où elle a occupé des postes à responsabilité croissante et notamment celui de directrice de la Division of Medical Policy Development et de Commander au sein du service de santé publique. Elle a participé à l'enregistrement de nombreux produits à l'échelle mondiale et est un leader d'opinion respecté dans le domaine de la science réglementaire, ayant joué un rôle important dans la conception, l’élaboration et l'évaluation des orientations de la politique réglementaire. Le Dr Ndu est titulaire d’un doctorat de pharmacie au College of Pharmacy de l'université d’Howard et d’un diplôme de droit à l'université du Maryland.

« Je suis ravie de rejoindre le Conseil d'administration de DBV Technologies et de pouvoir contribuer aux efforts visant à mettre à la disposition des patients des traitements révolutionnaires contre les allergies alimentaires, » a déclaré le Dr Ndu. « Viaskin et l'immunothérapie épicutanée représentent une plateforme de développement de médicaments innovante et prometteuse. Je suis heureuse de rejoindre l’équipe expérimentée et dévouée du Conseil d’administration de DBV Technologies à un moment crucial du développement de Viaskin. »

Le Dr Rao est actuellement responsable de la recherche et du développement et Directeur médical groupe chez Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), où il dirige les activités de Sobi visant à faire progresser les traitements thérapeutiques des maladies rares en hématologie et en immunologie. Le Dr Rao est un spécialiste reconnu de la recherche et du développement et un clinicien avec quinze ans d'expérience dans le secteur biopharmaceutique, notamment dans le développement, l'approbation et le lancement de nouveaux médicaments dans plusieurs domaines thérapeutiques. Auparavant, il était rhumatologue universitaire à l'Imperial College et chercheur post-doctoral à l'Université de Harvard. Le Dr Rao est membre du Royal College of Physicians de Londres et membre honoraire de la Faculty of Pharmaceutical Medicine.

« Rejoindre maintenant le Conseil d'administration de DBV Technologies représente une formidable opportunité d’aider la société dans la poursuite de ses objectifs. Notamment ses démarches en vue d'une éventuelle approbation réglementaire de Viaskin Peanut, » a déclaré le Dr Rao. « Je crois profondément en la technologie Viaskin. Elle est convaincante et a le potentiel de permettre le développement de médicaments innovants pour de nombreux patients. Je suis impatient de mettre mon expertise médicale et de développement de médicaments au service de la société, en aidant le Conseil d'administration et l'équipe de direction à concevoir et à mettre en œuvre la stratégie de DBV Technologies. »

Les actionnaires de DBV Technologies ont également ratifié la nomination de Timothy E. Morris en tant que membre indépendant du Conseil d’administration de DBV Technologies. La cooptation de M. Morris, effective au 30 mars 2021, était soumise au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l'immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, la méthode de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la société tente de transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d'allergies alimentaires. Les programmes de DBV Technologies sur les allergies alimentaires comprennent des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Summit, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la société sont négociées sur le segment B d'Euronext Paris (Ticker : DBV, code ISIN : FR0010417345), qui fait partie de l'indice SBF120, et les ADS de la société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (Ticker : DBVT).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et estimations prospectives, notamment des déclarations concernant les objectifs stratégiques de DBV Technologies, la poursuite par DBV Technologies de l'approbation réglementaire de Viaskin Peanut, et la capacité de tout produit candidat de DBV Technologies, s'il était approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d'allergies alimentaires. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des aléas substantiels. À ce stade, les produits candidats de DBV Technologies n’ont été autorisés à la vente dans aucun pays. Parmi les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou prévus dans ce document, peuvent être citées, les incertitudes liées de manière générale aux activités de recherche et de développement, aux essais cliniques, et aux examens et approbations réglementaires correspondants, y compris l'impact de la pandémie de COVID-19. Une liste détaillée et une description de ces risques, aléas et autres risques, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse, figurent dans les documents déposés par DBV Technologies auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») au titre de ses obligations réglementaires, dans les documents et rapports de la société déposés auprès de l’Autorité de réglementation et de contrôle des marchés financiers (Securities and Exchange Commission) aux États-Unis, notamment dans le rapport annuel de DBV Technologies sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la SEC le 17 mars 2021, et les futurs dépôts et rapports effectués auprès de l'AMF et de la SEC par DBV Technologies. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne valent qu’à la date des présentes. Sauf lorsque cela est requis par la réglementation applicable, DBV Technologies ne prend aucun engagement quant à la mise à jour ou à la révision des informations contenues dans ce communiqué de presse.

Contact DBV pour les relations avec les investisseurs

Anne Pollak

+ 1 (857) 529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact médias DBV

Angela Marcucci

+1 (646) 842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

Pièce jointe