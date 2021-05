DBV Technologies S A : annonce les résultats de son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 2021 et la nomination du Dr Adora Ndu et du Dr Ravi Madduri Rao, en tant que nouveaux membres de son Conseil d'administration

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a tenu aujourd'hui son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. L'Assemblée Générale de DBV Technologies s'est déroulée au siège social de la société, à huis clos et en session virtuelle, sous la présidence de Michel de Rosen, Président du Conseil d'administration de DBV Technologies, et ce, sans la présence physique des actionnaires ou de toute autre personne autorisée à y assister.

DBV Technologies annonce les résultats de son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 2021 et la nomination du Dr Adora Ndu et du Dr Ravi Madduri Rao, en tant que nouveaux membres de son Conseil d'administration

Le Dr Ndu est actuellement vice-présidente du groupe, responsable de la stratégie mondiale de recherche et développement, des politiques et collaborations scientifiques chez BioMarin Pharmaceutical. Elle apporte une expérience de plus de quinze ans dans le développement des médicaments et les affaires réglementaires. Le Dr Ndu a tenu pendant sept ans des postes de direction dans le secteur biopharmaceutique. Son expertise englobe la stratégie réglementaire, l'engagement auprès des patients, la promotion des médicaments sur ordonnance et une connaissance des marchés américain et internationaux. Le Dr Ndu a passé huit ans au sein de la Food and Drug Administration des États-Unis, au Center for Drug Evaluation and Research, où elle a occupé des postes à responsabilité croissante et notamment celui de directrice de la Division of Medical Policy Development et de Commander au sein du service de santé publique. Elle a participé à l'enregistrement de nombreux produits à l'échelle mondiale et est un leader d'opinion respecté dans le domaine de la science réglementaire, ayant joué un rôle important dans la conception, l'élaboration et l'évaluation des orientations de la politique réglementaire. Le Dr Ndu est titulaire d'un doctorat de pharmacie au College of Pharmacy de l'université d'Howard et d'un diplôme de droit à l'université du Maryland.

Je suis ravie de rejoindre le Conseil d'administration de DBV Technologies et de pouvoir contribuer aux efforts visant à mettre à la disposition des patients des traitements révolutionnaires contre les allergies alimentaires , » a déclaré le Dr Ndu.

Viaskin et l'immunothérapie épicutanée représentent une plateforme de développement de médicaments innovante et prometteuse. Je suis heureuse de rejoindre l'équipe expérimentée et dévouée du Conseil d'administration de DBV Technologies à un moment crucial du développement de Viaskin . »

Le Dr Rao est actuellement responsable de la recherche et du développement et Directeur médical groupe chez Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), où il dirige les activités de Sobi visant à faire progresser les traitements thérapeutiques des maladies rares en hématologie et en immunologie. Le Dr Rao est un spécialiste reconnu de la recherche et du développement et un clinicien avec quinze ans d'expérience dans le secteur biopharmaceutique, notamment dans le développement, l'approbation et le lancement de nouveaux médicaments dans plusieurs domaines thérapeutiques. Auparavant, il était rhumatologue universitaire à l'Imperial College et chercheur post-doctoral à l'Université de Harvard. Le Dr Rao