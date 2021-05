DBV Technologies : perte nette en repli au 1er trimestre

Le laboratoire biopharmaceutique DBV Technologies publie une perte nette de 29,4 millions de dollars au titre des trois mois clos le 31 mars 2021, à comparer à une perte de 40,9 millions essuyée un an auparavant.



Les produits opérationnels du premier trimestre 2021 se sont contractés de 37,7% à 2,9 millions de dollars, mais les charges opérationnelles ont diminué à 32,6 millions, contre 45,9 millions sur la même période en 2020.



La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 mars s'établissaient à 152,5 millions de dollars, contre 196,4 millions à fin 2020. Sur la base de ses hypothèses actuelles, DBV s'attend à ces niveaux actuels financent ses activités jusqu'au second semestre 2022.



