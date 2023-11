(Alliance News) - DCC PLC a déclaré mardi qu'elle avait conclu sa plus grande acquisition allemande avec Progas GmbH, et a indiqué que le revenu et le bénéfice avaient tous deux baissé au cours du dernier semestre, mais a déclaré une augmentation du dividende.

La société de services de vente, de marketing et d'assistance basée à Dublin a déclaré que le bénéfice avant impôts pour les six mois qui se sont terminés le 30 septembre était de 129,7 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 312,3 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a baissé de 11 %, passant de 10,84 milliards de livres sterling à 9,62 milliards de livres sterling. Cette baisse est principalement due à la diminution des prix moyens des produits de base, qui a entraîné une diminution de 9,7 % des revenus de DCC Energy, qui s'élèvent à 2,3 milliards de livres sterling.

DCC a néanmoins déclaré un dividende intérimaire de 63,04 pence par action, soit une augmentation de 5,0 % par rapport aux 60,04 pence de l'année précédente.

Le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe a bondi de 12 %, passant de 221,2 millions de livres sterling à 247,6 millions de livres sterling, avec une performance mitigée par division. Pour DCC Healthcare et DCC Technology, le bénéfice d'exploitation ajusté a chuté de 11 % et 15 % respectivement, pour atteindre 38,3 millions et 38,7 millions de livres sterling. En revanche, le bénéfice de DCC Energy a bondi de 29 % pour atteindre 170,6 millions de livres sterling.

Le coût des ventes a diminué de 14 %, passant de 9,76 milliards de GBP à 8,43 milliards de GBP, tandis que les frais administratifs ont augmenté de 6,8 %, à 364,4 millions de GBP, et les frais de vente et de distribution de 11 %, à 583,1 millions de GBP.

La dette nette s'élevait à 1,39 milliard de livres sterling au 30 septembre, contre 1,12 milliard de livres sterling à la même date en 2022.

"Nous avons enregistré une forte croissance des bénéfices au cours du premier semestre de notre exercice financier", a commenté le directeur général Donal Murphy. "Bien que l'environnement macroéconomique reste instable, CDC a continué à enregistrer des résultats grâce à la résilience et à la diversité de ses activités.

"Au cours de la période, nous nous sommes engagés dans sept acquisitions alignées sur nos priorités stratégiques afin de donner à tous nos clients le pouvoir de choisir un avenir énergétique plus propre."

Mardi, DCC a également annoncé une autre acquisition, en acceptant d'acheter le distributeur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) Progas GmbH, ce qui constitue sa "plus grande acquisition à ce jour en Allemagne". Elle a déclaré que l'achat est basé sur une valeur d'entreprise d'environ 160 millions d'euros ou 140 millions de livres sterling sur une base libre de dettes et de liquidités, la contrepartie devant être réglée en espèces à la fin de l'opération.

DCC prévoit de finaliser l'acquisition d'ici la fin de l'exercice en cours et de générer un rendement du capital investi de l'ordre de 15 % au cours des 12 mois suivants.

Le PDG Murphy a déclaré que l'opération "permettra à DCC d'accélérer la croissance de son activité de solutions énergétiques en Allemagne en se concentrant sur le GPL, le GPL renouvelable, l'énergie solaire et d'autres services de gestion de l'énergie, où DCC peut devenir le partenaire de confiance en matière d'énergie plus propre pour chaque client".

Les actions de DCC étaient en hausse de 6,8 % à 4 982,00 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

